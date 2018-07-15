قتيلان في احتجاجات العراق

البصرة ، بغداد (وكالات)

وضع العراق قوات الأمن في حالة تأهب قصوى أمس، مع استمرار احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد في محافظات بالجنوب قتل خلالها شخصان. وأصدر حيدر العبادي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر الليلة قبل الماضية في توجيه عسكري .

وقالت مصادر أمنية، إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية في محافظة البصرة، حيث تجمع متظاهرون لليوم السادس على التوالي.

وتواصلت الاحتجاجات في جنوب العراق أمس، بعدما امتدت ليلا من محافظة البصرة الجنوبية إلى محافظات مجاورة حيث قتل شخصان بإطلاق نار لم تتضح ظروفه، بحسب مصدر طبي.

وتجمع العشرات في تظاهرات متفرقة صباح أمس، بالقرب من حقلي غرب القرنة والمجنون النفطيين في شمال مدينة البصرة، إضافة إلى اعتصام متواصل أمام ميناء أم قصر في جنوب المدينة، وأمام مبنى المحافظة في وسط المدينة. وتواصلت التظاهرات في البصرة لليوم السابع على التوالي احتجاجاً على البطالة ونقص الخدمات.