مصر: المؤبد لـ12 «إخوانياً» أدينوا بالإرهاب

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة جنايات مصرية، أمس السبت، بعقوبات بالسجن بحق 27 مداناً من جماعة الإخوان الإرهابية، بـ«التحريض ضد الدولة»، بينهم 12 عوقبوا بالسجن المؤبد 25 عاماً، حسب ما قال مسؤول قضائي. وقال المسؤول في تصريح: «عاقبت دائرة الإرهاب في محافظة الشرقية بالسجن المؤبد 12 من أعضاء جماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة». وأضاف «وعاقبت محكمة جنايات الزقازيق 15 آخرين بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. وأوضح المسؤول، أن النيابة العامة وجهت لهم تهمتي «الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة». وتُصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان «منظمةً إرهابيةً» منذ نهاية 2013.

وتعود أحداث القضية رقم 4649 لسنة 2014 جنايات قسم أول الزقازيق، المتهم فيها «إسلام نبيل عطية» و26 آخرين، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، بقيام مسيرة للإخوان الإرهابية، والتحريض على العنف والقيام بأعمال تخريبية، وتم تحديد 27 منهم في القضية، وإحالتهم للنيابة العامة للمحاكمة، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

من جانب آخر، تمكنت قوات الأمن المصرية من العثور على قنبلة تم اكتشافها بالقرب من محكمة فارسكور، بمحافظة دمياط، أقصى شمال مصر. وأُخطرت مديرية أمن دمياط، التي أرسلت قوة من إدارة المفرقعات، وأخرى من الحماية المدنية، وتبين وجود قنبلة تم تفكيكها وإبطال مفعولها، وتم تشكيل فريق أمني لكشف ملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.