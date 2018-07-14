ليبيا: جماعة مسلحة تقتحم حقلاً نفطياً وتختطف مهندسين

طرابلس(وكالات)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مسلحين خطفوا أمس السبت أربعة موظفين في حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد قبل أن يتم الإفراج لاحقا عن اثنين منهم. وقالت المؤسسة «تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح السبت في تمام الساعة 06:30، من قبل مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية». وأكدت «اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم»، مضيفة أن «أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يراقبون التطورات عن كثب مع إدارة شركة أكاكوس». وحقل الشرارة هو أحد أكبر حقول النفط في ليبيا وينتج 270 ألف برميل يوميا. وشركة أكاكوس هي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات توتال وريبسول وشتات أويل و«أو. أم. في».

وفي وقت سابق، أكد رمضان صالح منسق الترتيبات الأمنية في بلدية أوباري التي تبعد 17 كلم من الموقع الذي خطف فيه الموظفون أن «مسلحين مجهولي الهوية قاموا باختطاف أربعة مهندسين ثلاثة منهم ليبيون والآخر روماني الجنسية، بعدما كانوا في طريقهم من داخل حقل الشرارة فجر السبت نحو موقع مجمع النفط الذي يبعد مسافة قصيرة عن الحقل». وأوضحت المؤسسة أنها «أصدرت تعليمات إلى رئيس لجنة إدارة الشركة ومدير عام العمليات للتواجد في الموقع»، لافتا إلى أنها «تتواصل مع السلطات المختصة في الوقت الحالي لحل هذه المشكلة وضمان سلامة الموظفين». وتتعرض الحقول والموانئ النفطية في ليبيا إلى إغلاقات متكررة بفعل احتجاجات عمالية أو تعرضها لهجمات. وتضم ليبيا أكبر مخزون نفطي في أفريقيا، وكانت تنتج حوالي 1.5 مليون برميل يومياً قبل إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.