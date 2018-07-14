مطار الملك عبد العزيز يستقبل أول رحلة للحجاج

جدة (وكالات)

استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أمس السبت، عبر مجمع صالات الحج والعمرة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، قادمة من جمهورية بنجلاديش الشعبية وعلى متنها 419 حاجاً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن مطار الملك عبد العزيز الدولي شهد أمس بدء تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أنهت جميع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في المطار الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جميع أقطار العالم. وتقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة في أوقات الذروة بـ 3800 حاج في الساعة، حيث يضم 14 صالة سفر بها 136 منصة لإنهاء إجراءات السفر و192 منصة أخرى للجوازات، و18 بوابة سفر، وعدد 10 سيور للحقائب، إضافة إلى صالتين للدرجة الأولى، و100 موقف للحافلات، فضلاً عن ساحة وقوف للطائرات تتسع لـ 26 طائرة في وقت واحد.