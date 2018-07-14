وفاة 3 أطفال بوباء «الدفتيريا» في لودر

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات الطبية في مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوب البلاد، وفاة 3 أطفال جراء إصابتهم بوباء «الدفتيريا» الذي عاود الانتشار وسجل انتشاراً واسعاً في عدد من المحافظات اليمنية. وأفاد مصدر طبي أن 3 أطفال من قرية «أماجل» غرب لودر توفوا عقب إصابتهم بـ«الدفتيريا»، في حين أسعفت حالات أخرى إلى مستشفيات عدن، وحالة بعضهم حرجة في ظل عودة انتشار الوباء بشكل كبير، مضيفاً أن الأطفال في المناطق النائية بمحافظة أبين أكثر عرضة لهذا الوباء وسط تسجيل حالات إصابات أخرى في مديريات أبين.

ووجهت السلطات المحلية في أبين نداءً عاجلاً إلى وزارة الصحة والمنظمات الصحية والهيئات الإغاثية لسرعة التدخل لحسر المرض قبل انتشاره في مناطق أخرى، والبدء بحملات وقائية لمكافحة هذا الوباء القاتل.