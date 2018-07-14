انتهاكات الحوثيون تتواصل في عمران

عدن (الاتحاد)

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية 371 انتهاكاً بحق الأهالي في محافظة عمران خلال النصف الأول من العام 2018.

وأفاد تقرير صادر عن مركز «المستقبل الإعلامي» في عمران أن انتهاكات الطفولة تصدرت القائمة ب175 انتهاكا، حيث بلغت حالات التجنيد الإجباري 114 حالة، في حين بلغت حالات قتل الأطفال 47 حالة بالإضافة إلى 9 حالات اختطاف، و6 حالات إصابة.

وسجل التقرير ارتكاب الميليشيات 121 انتهاكا بحق مدنيين، حيث تصدرت الاختطافات قائمتها بـ56 حالة اختطاف، فيما رصد التقرير 65 حالة قتل واعتداء جسدي وتهديدات وملاحقات وإقصاء.

وقال المركز إن الميليشيات ارتكبت خلال الفترة ذاتها 75 حالة انتهاك تمثلت في مداهمة المنازل ونهبها وتفجيرها واقتحام دور العبادة والمرافق الحكومية والخاصة.