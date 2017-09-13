370 ألف روهينجي في بنجلاديش وجسر جوي لنقل المساعدات

عواصم (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة عن عملية كبرى لنقل مساعدات جواً إلى مسلمي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش هرباً من أعمال العنف والحرق الدائر في ميانمار، في وقت استأنف برنامج الغذاء العالمي نقل المساعدات الغذائية إلى النازحين القابعين في أحد المخيمات في راخين، متوقعاً تسليم إغاثة لأكثر من 50 ألف نسمة، لم يتسلموا مساعدات كانت مقررة في أغسطس الماضي، قبل أن يعلق البرنامج نشاطه لأسباب أمنية. ودعا البرنامج المانحين والمنظمات لتوفين 14.8 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الذين عبروا إلى بنجلاديش للأشهر الأربعة المقبلة، مشيراً إلى أن التغذية الخاصة بالقادمين الجدد من الأطفال والنساء تتكلف وحدها 1.5 مليون دولار، لم يتلق منها إلا أقل من 50 في المئة .وقال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة جوزيف تريبورا أمس إن «أعداد الروهينجا الذين عبروا إلى بنجلاديش ارتفعت إلى 370 ألفاً منذ 25 أغسطس» مقارنة بـ 313 ألف لاجئ أمس الأول. ونقلت أول طائرة من طراز بوينج 777 تابعة للمفوضية الأممية 91 طناً من المواد التي ستستخدم لبناء أماكن إيواء وبطانيات وأغراض أخرى، إلى منطقة كوكس بازار، قرب الحدود مع ولاية راخين المضطربة في ميانمار. من جهتها، تعهدت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة أمس، توفير المساعدات الغذائية وأماكن الإيواء لمئات الآلاف من الروهينجا. وقالت أمام حشد من اللاجئين بعد زيارة مخيم كوتوبالونج للاجئين قرب الحدود مع ميانمار «إنه أمر صعب، ولكننا أعددنا أماكن إيواء لهم (الروهينجا) على أساس إنساني.سنبقى إلى جانبهم» مطالبة المجتمع الدولي بزيادة الضغط على ميانمار لإعادة مسلمي الروهينجا وضمان سلامتهم. وأضافت «لا نستطيع التهاون مع أي شكل من أشكال الظلم. على ميانمار إعادة مواطنيها». وتعتزم بنجلاديش طرح قضية الروهينجا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وس تطالب ميانمار (بورما سابقا) بإعادة مواطنيها وضمان سلامتهم.

من جهتها، أرسلت المملكة المغربية مساعدات إنسانية إلى بنجلاديش لمواجهة التدفق الكبير للاجئي الروهينجا تشتمل على خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية وأدوية ضرورية. بينما أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الإنسانية خريستوس ستيليانيدس أمس، عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3 ملايين يورو (58ر3 مليون دولار) للإيفاء بالحاجات الملحة لأقلية الروهينجا في ولاية راخين والذين فروا إلى بنجلاديش. وتعد هذه الأموال إضافة لحزمة بقيمة 12 مليون يورو، تم الإعلان عنها في مايو 2017، عندما زار المفوض ولاية راخين.

ودعا البيت الأبيض السلطات الأمنية البورمية إلى احترام القانون ووقف العنف وتشريد المدنيين من جميع الطوائف، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من مسلمي الروهينجا، متهماً إياها بعدم حماية المدنيين. وأعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء مزاعم انتهاكات حقوقية بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحرق القرى والمجازر وعمليات الاغتصاب من قبل القوات الأمنية والمدنيين الذين يعملون معها. واستباقاً لاجتماع لمجلس الأمن بشأن الأزمة اليوم، أعلنت الصين أمس، أنها «تساند» جهود السلطات البورمية «للحفاظ على الاستقرار» في مناطق الروهينجا في ولاية راخين غرب البلاد. وقال ناطق باسم الخارجية الصينية خلال تصريح صحفي «نعتقد أن على المجموعة الدولية مساندة جهود بورما للحفاظ على استقرار نموها الوطني» وذلك بعدما نددت الأمم المتحدة بعملية «تطهير عرقي».

ودعا محمد يونس، الخبير الاقتصادي من بنجلاديش، الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2006، مستشارة الدولة في ميانمار أونج سان سو تشي، الحائزة أيضاً على نوبل للسلام العام 1991، إلى الاختيار بين السلام والصداقة أو الكراهية والمواجهة لشعبها. بينما دعا عضو البرلمان الأوروبي ساجاد كريم رئيس البرلمان الأوروبي، إلى إعادة النظر في مدى أحقية سو تشي في الاحتفاظ بجائزة ساخاروف لحرية الفكر.