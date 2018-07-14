الحوثيون يقتلون محامياً مناهضاً لسياساتهم في حجة

عدن (الاتحاد)

أعدمت ميليشيات الحوثي الإيرانية محامياً في محافظة حجة، شمال غرب البلاد، إثر إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وأفاد مصدر محلي، أن المحامي محمد العبدلي تعرض إلى إطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين يعتقد أنهم من الميليشيات الحوثي أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله في مديرية «أفلح الشام»، مضيفاً أن العبدلي تمكن من الفرار من العاصمة صنعاء عقب ملاحقته من قبل ميليشيات الحوثي هناك.

وأفاد المصدر أن عملية الاغتيال جاءت بعد ثلاثة أيام على فراره من صنعاء ووصوله إلى حجة.

وأضاف المصدر أن هناك تصعيداً شعبياً وقبلياً للمطالبة بتسليم المسلحين الذين اغتالوا المحامي العبدلي قبل دفنه، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي تتعمد تصفية كل المناهضين والرافضين لسياستهم التدميرية في المحافظة.