باكستان تعرض آلية ثنائية على أفغانستان بشأن «ملاذات الإرهابيين»

إسلام آباد (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي أمس، أن بلده لم تتلق طلباً محدداً من الأميركيين بشأن مكافحة «ملاذات الإرهابيين» على أراضيها، معرباً عن الاستعداد لبدء عمليات «تحقق ثنائية» مع أفغانستان لإثبات حسن النوايا. وقلل عباسي في تصريحاته من شأن الخلاف بين بلاده وكابول، بعد أسابيع على إعلان استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أفغانستان اتهم فيه باكستان بأنها «ملاذ للإرهابيين» يزعزع استقرار جارتها. وقال رئيس وزراء باكستان «لا نرى أن العلاقات الباكستانية الأميركية ستحددها أفغانستان. واعتقد أن المسألة الأفغانية موضوع يطرح، لكنه أقل حجماً بكثير من علاقة بين بلدين عمرها 70 عاماً». وتابع أن باكستان قامت «بأكثر مما يتوجب عليها» في مكافحة الإرهاب، مضيفاً أن «لا أحد يرغب أكثر منا في التوصل إلى حل في أفغانستان، لأننا نحن أكثر من عانى وسنواصل المعاناة من انعدام الاستقرار فيها».

وتتبادل باكستان وأفغانستان اللتان تتشاركان حدوداً طويلة تفتقر إلى الاستقرار والضبط الاتهامات منذ فترة طويلة بإيواء إرهابيين يرتكبون اعتداءات على أراضي البلد الآخر. ورداً على سؤال بشأن عقوبات إضافية قد يفرضها الأميركيون على إسلام آباد في حال عدم مكافحتها الإرهاب بشكل ناشط، أكد رئيس الحكومة أن لا علم لديه بهذا الشأن. وقال إن «القاعدة السائدة هي عدم معاقبة الحلفاء. وإن تعديتم على قوات حلفائكم فقد تتعدون أيضاً على قواتكم أيضاً».