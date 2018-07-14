مظاهرة تطالب برفع الحصار الحوثي عن تعز

تعز (وكالات)

انطلقت مظاهرة حاشدة في تعز، أمس، تطالب برفع الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة. وردد مئات المتظاهرين شعارات تطالب برفض تعيين الفاسدين ومن ساندوا انقلاب الحوثيين، كما رفعوا شعارات تطالب باستكمال تحرير المحافظة.

وقال بيان صادر عن المسيرة «ثلاث سنوات بل تزيد، وتعز تضرب عليها مليشيات الحوثي الانقلابية وبقايا الإمامة السلالية، حصاراً يطوقها من ثلاث جهات بأسلحة القتل والفتك والدمار».

واستغرب البيان من الغياب المريب من المجتمع الدولي إزاء ما تتعرض له مدينة تعز من جرائم ترتكبها مليشيات الحوثي الانقلابية.

وطالب البيان، بمضاعفة الدعم للجيش الوطني وبما يمكنه من هزيمة مليشيات الانقلاب، مؤكداً دعمه وتأييده لمواقف القيادة السياسية الصلبة في التمسك بالمرجعيات الثلاث وسعيها الجاد لبناء اليمن الاتحادي.

وشكر البيان، دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة الشرعية لاسترجاع الدولة ومؤسساتها.