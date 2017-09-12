ترامب يدرس استراتيجية «أكثر تشدداً» تجاه إيران

واشنطن (رويترز)

كشف 6 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس استراتيجية قد تسمح بردود أميركية «أشد صرامة» على قوات إيران ووكلائها في العراق وسوريا ودعمها لجماعات متطرفة. وأضافت المصادر أن المقترح أعده وزير الدفاع جيمي ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي اتش. آر مكماستر ومسؤولون كبار آخرون، وقدم لترامب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الجمعة الماضي. وذكر مصدران أن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية سبتمبر الحالي. والمصادر جميعها مطلعة على المسودة وطلبت عدم الكشف عن أسمائها؛ لأن ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأنها. وأفاد مسؤول كبير في الإدارة أنه على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترامب «أهدافاً استراتيجية عريضة» للسياسة الأميركية، ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والدبلوماسيين، وغيرهم من المسؤولين الأميركيين. وأضاف المسؤول «مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه.. نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن»، محجماً عن إيراد تفاصيل. وذكرت عدة مصادر أن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للعناصر المتطرفة. وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة «سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، لا سيما في سوريا والعراق واليمن». وأضاف أن المقترح يستهدف أيضاً التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي.

ولا تزال إدارة ترامب تناقش موقفاً جديداً بشأن الاتفاق النووي الموقع في 2015، بما يكبح برنامج إيران للأسلحة النووية. وتحث المسودة على فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق. وأوضح مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر، أن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأميركية لشحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة لمسلحي الحوثيين، والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء. وعلاوة على ذلك، أكدت 3 مصادر أن البحرية الأميركية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة «للحرس الثوري» الإيراني. ولا تتضمن الخطة تصعيداً للنشاط العسكري الأميركي في سوريا والعراق. وجادل مساعدو ترامب للامن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سوريا من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد «داعش» والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية. وقالت المصادر الستة، إن ماتيس ومكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة، عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سوريا والعراق بالرد بقوة أشد على استفزازات «الحرس الثوري» و«حزب الله»، وغيره من الميليشيات التي تدعمها إيران.

وذكرت أن المستشارين قلقون من أن يحول تسهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات الأميركية بعيداً عن هزيمة ما تبقى من تنظيم «داعش».