«أخبار الساعة»: ضرورة التصدي لأنشطة إيران المهددة لأمن واستقرار المنطقة

أبوظبي(وام)

قالت نشرة أخبار الساعة، إن قناعات المجتمع الدولي تتزايد يوماً بعد الآخر بضرورة التصدي لأنشطة إيران المهددة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فقمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في بروكسل مؤخراً عبرت عن القلق من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها طهران في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة «الاختبارات الصاروخية المكثفة» التي تجريها ومن مداها ودقتها في الوقت الذي وجهت فيه العديد من الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا والنمسا وألمانيا، انتقادات حادة لإيران على خلفية تورطها في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانية الأخير في باريس. وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها امس، تحت عنوان « ضرورة التصدي لأنشطة إيران المهددة لأمن واستقرار المنطقة « أن هذا إنما يشير بوضوح إلى أن إيران أصبحت تواجه بالفعل ضغوطاً وعزلة حقيقية من جانب القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة كي تتوقف عن سياساتها العدائية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن تنامي القلق الدولي من السلوك الإيراني خلال الأيام القليلة الماضية لم يكن مفاجئاً للكثيرين، وخاصة أن طهران ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في شهر مايو الماضي تتبنى خطاباً تصعيدياً عدائياً، اتضح جلياً مؤخراً في تهديدها بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، إن منعت الولايات المتحدة الأميركية صادراتها النفطية، وتوجيه انتقادات لفرنسا لاستضافتها مؤتمر المعارضة، بل وتورطها في محاولة استهداف هذا المؤتمر، وتهديدها المتكرر بمعاودة استئناف تخصيب اليورانيوم، واستمرار تدخلها في أزمات المنطقة، بل إنها أعلنت قبل أيام أنها ستحتفظ بوجود دائم لها في سوريا، وهي الشواهد التي تؤكد تمادي إيران في سياساتها العدائية والتدخلية التي تقف وراء حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول المنطقة.