مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج

عواصم (وكالات)

أقر مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، بالإجماع قراراً صاغته الولايات المتحدة يفرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ويحظر استيراد النسيج منها ويفرض قيوداً على تزويدها النفط والغاز، وذلك رداً على تجربتها النووية السادسة بقنبلة هايدروجينية الأسبوع الماضي، وهي الأكبر في تاريخ برامج البلاد. وبعد تبني القرار، أعلنت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع كوريا الشمالية، معتبرة أن الأخيرة «لم تتجاوز بعد نقطة اللاعودة»، مؤكدة أنه «إذا وافقت الأخيرة على وقف برنامجها النووي فيمكنها استرداد مستقبلها، كي تعيش في سلام ويعيش العالم أيضاً في سلام معها». من جهتها، رفضت بيونج يانج القرار الأممي ودانته بشدة على لسان مندوبها أمام مؤتمر دولي لنزع السلاح في جنيف هان تاي سونج، قائلاً إن بلاده «مستعدة لاستخدام وسائل قصوى»، وإن «الإجراءات القادمة ستجعل الولايات المتحدة تعاني أفظع ألم شهدته في تاريخها» دون تفاصيل.

تأتي حزمة العقوبات الثامنة، بموجب القرار رقم 2375 الذي أيدته الصين وروسيا القريبتان الحليفتان لكوريا الشمالية، رداً على التجربة النووية التي أجراها البلد المعزول في 3 سبتمبر الحالي. واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن القرار «متين جداً ومتوازن» ويتيح للأمم المتحدة إبداء موقف يقوم على «الوحدة والتصميم». ورحبت سيؤول بالقرار، معتبرة أنه «تحذير قاس» لبيونج يانج. وتابع بيان صادر في سيؤول «على كوريا الشمالية أن تدرك أن نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد الذي يضمن لها الأمن والنمو الاقتصادي». في طوكيو، أشاد رئيس الوزراء شينزو آبي بشدة بالقرار «السريع والقوي» الذي يثبت أن «الأسرة الدولية عليها رفع الضغوط على بيونج يانج إلى مستوى جديد غير مسبوق.. لحملها على تغيير سياستها» العدوانية.

وكانت صيغة القرار الأولى تنص على حظر شامل وفوري على النفط والمنتجات النفطية والغاز وإعادة العاملين الكوريين الشماليين إلى بلادهم (أكثر من 50 ألفاً بحسب الأمم المتحدة) وتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون وحظر استيراد النسيج من هذا البلد، وفرض عمليات تفتيش عند الضرورة للسفن في عرض البحر عند الاشتباه بأنها تنقل شحنات محظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة. إلا أن واشنطن ولتضمن الحصول على دعم بكين وموسكو، اضطرت إلى تخفيف مطالبها والتركيز على الفقرات التي تدعو إلى حل «سلمي» للأزمة. وبعد 4 أيام من المفاوضات الشاقة مع الصين وروسيا، تم الإبقاء على حظر الغاز الطبيعي، في المقابل ستقتصر شحنات النفط الخام من أي دولة على الكمية التي أرسلتها إلى كوريا الشمالية في الأشهر الـ12 الماضية.

تقول وزارة الطاقة الأميركية، إن ذلك يشكل تخفيضاً بنسبة 10% في المنتجات النفطية، وهي تقدر واردات كوريا الشمالية من النفط الخام بـ2,2 مليون برميل. وتستورد بيونج يانج، خصوصاً الوقود والديزل من الصين. تم شطب النقطة المتعلقة بتجميد أصول الزعيم الشمالي بعد رفض موسكو. لم يطرح حظر تصدير النسيج أي مشكلة. كما يحظر النص إعطاء رخص عمل جديدة لنحو 93 ألف كوري شمالي يعملون في الخارج ويشكلون مصدر دخل مهم للنظام. كما تشمل العقوبات الجديدة وضع أحد المسؤولين عن البرنامج الصاروخي الشمالي على القائمة السوداء، إضافة إلى 3 هيئات كورية شمالية.