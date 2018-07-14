«الهلال» تنفذ مشروع إزالة الكثبان الرملية في شبوة

عدن (الاتحاد)

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع إزالة الكثبان الرميلة المتواجدة في الخط الساحلي الدولي المار في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد، وذلك ضمن الجهود الرامية للتخفيف من معاناة المسافرين الذين يواجهون صعوبة المرور جراء تراكم الرمال في الطريق الإسفلتي وما تسببها من حوادث مرورية خطيرة. وباشرت عدد من الآليات والمعدات الثقيلة عملية إزالة الكثبان في الخط العام بـ«النشيمة» والتي تسبب في تعطل حركة المركبات، وذلك بإشراف من الهلال الأحمر الإماراتية.

وأشاد أبوبكر الذيب المشرف على المشروع باستجابة دولة الإمارات لنداء الاستغاثة في فتح الطرقات ورفع الكثبان الرملية بشكل سريع أمام الأسر التي علقت في المنطقة جراء إغلاق تلك الكثبان للطريق الدولي الساحلي.

وأفاد أن العمل يسير بشكل طبيعي في ظل اشتداد الرياح التي تشهدها المنطقة بشكل موسمي وتسبب في زحف الرمال وإغلاق الكثبان للطريق الإسفلتي، مؤكداً أن الفرق الميدانية ستعمل على الحد من تكدس الرمال وعرقلة الطريق وفتحه أمام المسافرين والمارين بمركباتهم من الطريق.

وعبر عدد من المسافرين عن ارتياحهم لمشاهدة المعدات الثقيلة وهي تقوم بعملية فتح الطريق ورفع الكثبان الرملية، مشيدين بالجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من أعباء ومعاناة المواطنين والمسافرين على طول الخط الساحلي المار في شبوة. وأضافوا أن هذا العمل والجهود الإنسانية المقدمة من الإمارات ليست غريبة على الأشقاء في قيادة التحالف العربي، فقد سبقتها العديد من الأعمال الإنسانية التي خففت من معاناة المواطنين في المناطق المحررة. وأكد المواطن منصر علي اليافعي القادم من المملكة العربية السعودية قائلا: «منذ ساعات الليل ونحن عالقون هنا ومرهقون من السفر وزاد إرهاقنا هذه الرمال التي قطعت الطريق»، موضحاً أن الأسر والمسافرين ينتظرون ساعات طويلة من أجل فتح جزء بسيط من الخط لتجاوز هذه المعضلة ومواصلة الطريق.

وأضاف «نشكر قوات التحالف العربي ودولة الإمارات بشكل خاص على هذه الجهود وعلى ما تقدمه من حلول عاجلة وسريعة لمثل هكذا مشاكل يعاني منها سالكو الطريق».

وفي سياق آخر، زار المهندس سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتية في عدن ومروان دماج وزير الثقافة اليمني مبنى إدارة إنتاج الفنون وإدارة المسارح بمكتب الثقافة في عدن. واطلع مدير الهلال الأحمر الإماراتية ووزير الثقافة اليمني خلال الزيارة على أوضاع المبنى خاصة قاعة المسرح الوطني وما تحتاجه من تأهيل على صعيد الإضاءة والكهرباء والتكييفات.

ومن المقرر إعداد دراسة في هذا الشأن من قبل وزارة الثقافة اليمنية ورفعها للهلال الأحمر الإماراتية. تأتي الزيارة عقب لقاء جمع وزير الثقافة اليمني والمهندس سعيد آل علي قبل أيام وتم خلاله مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية. وسبق للهلال الأحمر الإماراتية تكفلت بترميم المكتبة الوطنية في مديرية «صيرة» فيما يجري دراسة مشروع ترميم مكتبة الأطفال إلى جانب دعمها الفرق المسرحية والفنية التابعة لمكتب الثقافة لتنفيذ عدد من الفعاليات كان آخرها مشاركة الفرق الثقافية بالعرس الجماعي في عدن.