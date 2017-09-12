البحرين تدحض ادعاءات المفوض السامي لحقوق الإنسان

جنيف (وكالات)

أعرب المندوب الدائم لمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان يوسف عبد الكريم بوجيري، خلال جلسة للمجلس في جنيف أمس، عن خيبة أمله تجاه جملة الادعاءات السلبية المكررة التي وردت في بيان المفوض السامي عن البحرين، خاصة أنها أتت تباعاً لمجموعة من المزاعم التي تفتقد للمصداقية ومستقاة من مصادر تفتقر للموضوعية، تتنافى وبكل أسف مع الواقع البحريني وتتجاهل الإنجازات التي شهد عليها المجتمع الدولي، وتعكس بصورة دورية التقارير التي تقدمها المملكة.

واعتبر بوجيري أن هذه الاتهامات الباطلة التي لم تتوان مملكة البحرين عن تزويد مكتب المفوض السامي بها بصورة دائمة ومستمرة، بهدف إماطة الشك، ودحض كل ما يحجب جهود المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد أكدت البحرين مراراً وتكراراً خلال دورات المجلس على موقفها من هذه الادعاءات الفارغة التي لا تمت للواقع بصلة، حيث يكفل الدستور والتشريعات الوطنية حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، مما يتيح للمجتمع المدني فضاء واسعاً من الحريات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمدنية والمساهمة الإيجابية في بناء الدولة، معتبراً أن الادعاء بوجود تضييق متزايد على منظمات المجتمع المدني والعمل السياسي أمر غير صحيح البتة بدليل الممارسة الكاملة للحقوق المدنية والسياسية وما يتمتع به العمل التشريعي، والنشاط الصحفي والإعلامي من مناخ حر، إضافة إلى إلزام مسؤولي إنفاذ القانون ضمانات محددة في حالات القبض والتحقيق، وإتاحة الحق للجميع في اللجوء إلى القضاء والآليات الوطنية المستقلة للانتصاف والمساءلة.

وحول ما تم تداوله عن تنفيذ عقوبة الإعدام مؤخرا في المملكة، أشار السفير إلى إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وبعض القوانين الجنائية الخاصة، وأن عدد أحكام الإعدام محدودة للغاية وتتوافر لها الضمانات القضائية كافة، بما في ذلك حق الدفاع وحق النقض.

كما أكد المندوب الدائم أن أياً من الإجراءات القانونية المتخذة بحق أشخاص أو كيانات، لم تتخذ على خلفية ممارسة نشاط حقوقي، بل اتخذت تباعا لتحقيقات تجريها النيابة العامة في وقائع مؤثمة ومعاقب عليها وفقاً للقانون.