ضبط إرهابيين في تعز

عدن (الاتحاد)
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، وسط البلاد من ضبط اثنين من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهما استهداف أحد المقرات الأمنية بالمدينة.
وأفاد مركز الإعلام الأمني في تعز بأن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ناسفة وقنابل متفجرة وأسلحة نارية كانا يخططان لاستهداف مقراً أمنياً بالمدينة. وأشار المصدر إلى أن العنصرين حاولا التسلل إلى داخل المقر الأمني بذريعة تقديم شكوى قبل أن يتم اكتشافهما أثناء محاولة أحدهم تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وإطلاق النار على أفراد قوات الشرطة الموجودين في المقر الأمني.
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الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية بالمدينة نفذت منذُ أكثر من شهرين سلسلة من العمليات والحملات ضد العناصر والخلايا الإرهابية بعد أن شهدت المدينة تزايداً لعمليات الاغتيالات والتفجيرات بداية العام الحالي.