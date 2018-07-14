ضبط إرهابيين في تعز

عدن (الاتحاد)

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، وسط البلاد من ضبط اثنين من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهما استهداف أحد المقرات الأمنية بالمدينة.

وأفاد مركز الإعلام الأمني في تعز بأن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين بحوزتهما عبوات ناسفة وقنابل متفجرة وأسلحة نارية كانا يخططان لاستهداف مقراً أمنياً بالمدينة. وأشار المصدر إلى أن العنصرين حاولا التسلل إلى داخل المقر الأمني بذريعة تقديم شكوى قبل أن يتم اكتشافهما أثناء محاولة أحدهم تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وإطلاق النار على أفراد قوات الشرطة الموجودين في المقر الأمني.

وأوضح المركز أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات تؤكد صلة العنصرين بالخلايا الإرهابية ونيتهم تفجير المقر الأمني. وأكد مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي أن الأجهزة الأمنية ستستمر بملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وبسط الأمن والاستقرار في المحافظة ولن تثنيها هذه الممارسات، داعياً كل الوحدات الأمنية ورجال الأمن لرفع الجاهزية ودرجة اليقظة والحس الأمني للتصدي لكل الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار محافظة تعز.

الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية بالمدينة نفذت منذُ أكثر من شهرين سلسلة من العمليات والحملات ضد العناصر والخلايا الإرهابية بعد أن شهدت المدينة تزايداً لعمليات الاغتيالات والتفجيرات بداية العام الحالي.