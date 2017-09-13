«الوزاري العربي الياباني» يدعم مساعي الإمارات لحل قضية الجزر

القاهرة (وكالات)

نددت الإمارات أمس بالجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت رجال الأمن في سيناء، مؤكدةً أن مصر بنظامها الراسخ وشعبها العظيم قادرة على التغلب على خطر الإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرارها. وشدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمته أمام أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في القاهرة ،على أولوية التصدي للتطرف والإرهاب الذي يشكل خطرا عالميا لا يستثني أياً كان، وضرورة تضافر الجهود وتكثيف التنسيق لتجفيف منابع تمويله، مؤكداً على ضرورة إيجاد حل مستدام لمنع الانتشار والتطوير النووي والصاروخي الذي يهدد أمن واستقرار أكثر من منطقة في العالم.

وأكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية واليابان دعم كل الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) من خلال المفاوضات الثنائية ووفقاً لقواعد القانون الدولي ودعم حل القضية وفقاً للشرعية الدولية. كما أكد دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية استناداً إلى مخرجات «جنيف 1». وحث المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه ضد «داعش»، ودعا إلى الحل السياسي في ليبيا عبر الحوار والمصالحة الوطنية، مؤكداً التزام الحل السياسي في اليمن استناداً إلى المرجعيات الثلاثة.

وأكد قرقاش على العلاقات التاريخية المتميزة بين الإمارات واليابان. داعيا إلى تعميق التعاون العربي الياباني وتعزيز الحوار السياسي بين الجانبين للوصول إلى فهم أفضل وتنسيق أشمل حول قضايا المنطقة والعالم. وأعرب عن التقدير الرسمي والشعبي للتجربة اليابانية النهضوية، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات العربية اليابانية وتعزيزها.

وشدد قرقاش على أن هاجس الأسلحة النووية يشغل اهتمام المجتمع الدولي سواء في شرق آسيا عبر البرنامج النووي لكوريا الشمالية أو في المنطقة من خلال البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، مؤكداً ضرورة إيجاد حل مستدام لمنع الانتشار والتطوير النووي والصاروخي الذي يهدد أمن واستقرار أكثر من منطقة في العالم. كما شدد على أولوية التصدي للتطرف والإرهاب الذي وصفه بالخطر العالمي الذي لا يستثني أيا كان، داعياً إلى تضافر الجهود وتكثيف التنسيق لتجفيف منابع تمويله في هذه الحرب الضرورية. وعبر عن تعازي الإمارات الصادقة لجمهورية مصر العربية تجاه الجريمة الإرهابية النكراء التي استهدفت رجال الأمن في سيناء، مؤكدا أن مصر بنظامها الراسخ وشعبها العظيم قادر على التغلب على خطر الإرهاب الذي يستهدف أمنه واستقراره.