محاكمة 16 إرهابياً في الأردن



تاريخ النشر: الأربعاء 13 سبتمبر 2017 جمال إبراهيم (عمّان) نسبت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس لعصابة مكونة من 16 متهماً تتزعمهم سيدة تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية بالاشتراك أدت إلى إلحاق الضرر بمباني عامة ووسائل نقل، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وتعاطي المواد المخدرة. ونفذت العصابة بحسب لائحة الاتهام «أعمالا مسلحة ضد الأمن العام باستخدام الأسلحة والقنابل المصنعة لإثارة أجواء الرعب بين المواطنين خلال آذار الماضي في مدينة العقبة»، وذلك رداً من المتهمين على مقتل مطلوب مصنف للأجهزة الأمنية خلال مداهمة أمنية إلى جانب نيتها مؤخراً القيام بعملية تستهدف الأجهزة الأمنية. ويواجه المتهمون عقوبات تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد في حده الأعلى وفي حال ثبوت التهم المسندة لهم.