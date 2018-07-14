اغتيال مسؤول عسكري و6 من مرافقيه بالساحل الغربي

المخا (الاتحاد)

قتل قائد معسكر «خالد بن الوليد» العقيد ركن أحمد سعيد هزاع الصبيحي و6 من مرافقيه بينهم ضابط، إثر انفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية في طريق فرعي واصل إلى جبهات القتال في الأطراف الغربية لمحافظة تعز.

وأضاف مصدر عسكري في الساحل الغربي أن عبوتين ناسفتين انفجرتا لحظة مرور طقمين عسكريين تابعين للعقيد الصبيحي في منطقة قريبة من المعسكر، مشيراً إلى أن العبوة الأولى انفجرت في السيارة التي يستقلها قائد المعسكر، ما أدى إلى مقتله واثنين من مرافقيه أحدهم ملازم أول، فيما انفجرت العبوة الثانية في الطقم المرافق وأدى إلى مقتل 6 جنود، فيما أصيب عدد آخر من الجنود بجراح نقلوا إلى أحد المستشفيات في عدن.