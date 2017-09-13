«حماس» توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لاستئناف حوار المصالحة

القاهرة (وكالات)

أبلغ وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية الذي يزور مصر حالياً، المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على حل اللجنة الإدارية التي أنشئت أخيراً، وتتولى إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس.

وقال مسؤول في الحركة طلب عدم الكشف عن اسمه: «وافق وفد حماس على طرح تقدم به الإخوة المسؤولون المصريون بحل اللجنة الإدارية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مهمتها حل الأزمات الداخلية الفلسطينية، والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة للحوار مع حركة فتح للمصالحة». وهي المرة الأولى التي توافق فيها حماس على حل لجنتها الإدارية بهذا الوضوح.

وفي السياق ذاته، قالت حماس في بيان: إن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، التقى رئيس المخابرات العامة في مصر خالد فوزي، وأكد الوفد «استعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فوراً لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه». ودعا البيان إلى «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات، على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة والقطاع والقدس».

بدورها، رحبت حركة فتح بمواصلة مصر رعاية ملف المصالحة الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية لفتح مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد: «نرحب بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر الشقيقة من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع من الفصائل الفلسطينية كافة في مايو 2011 برعاية القيادة المصرية». وذكر الأحمد أنه سيتوجه إلى القاهرة خلال أيام من أجل «لقاء القيادة المصرية بهدف متابعة جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني» المستمر منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة.