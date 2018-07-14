السعودية: اعتراض باليستي حوثي أطلق باتجاه نجران



تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018 الرياض (وكالات) اعترضت الدفاعات الجوية السعودية أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشات الحوثي الإيرانية من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران. وصرح المتحدث الرسمي، باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن، تركي المالكي، أنه «وفي تمام الساعة الثانية عشرة واثنتين وخمسين دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي، من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة، باتجاه أراضي المملكة». وأوضح العقيد المالكي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، «واس»، أن «الصاروخ، كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية، والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ، أي إصابات ولله الحمد».