الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها إزاء ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا

جنيف (وكالات)

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس، عن صدمته إزاء الظروف القاسية التي يتم فيها احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا. وقالت المفوضية في بيان لها، إن غراندي التقى أثناء زيارة قام بها أخيرا إلى طرابلس لاجئين ومهاجرين في ظروف احتجاز غير مقبولة حيث يتعرضون إلى إساءات وانتهاكات وتعذيب واحتجاز في ظروف غير إنسانية.

وأكدت المفوضية معارضتها الشديدة لظاهرة الاحتجاز الممنهج لطالبي اللجوء والباحثين عن فرصة هجرة. كما أكدت أن ليبيا لا تزال واحدة من أكثر حالات الهجرة المختلطة تعقيدا في العالم حيث يسافر اللاجئون إلى جانب المهاجرين عبر طرق محفوفة بالمخاطر ويعيشون في معابر صحراوية خطيرة يتعرضون فيها للاختطاف. وأضافت أن «كل ذلك يحدث قبل شروع هؤلاء الضحايا حتى في عبور البحر الأبيض المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر حيث خطر الموت يواجه واحدا من بين كل 39 يحاولون عبور المتوسط بحرا». وأوضحت أنها تأخذ بعين الاعتبار ما تعاني منه ليبيا أيضا من الصراع الذي شرد مئات الآلاف من الليبيين. وبينت المفوضية أنها تتفاوض حاليا مع السلطات الليبية على إنشاء مركز استقبال مفتوح يسمح للاجئين وملتمسي اللجوء بحرية التنقل مع إعطاء الأولوية لأكثر الفئات ضعفا بينهم.