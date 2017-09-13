الإمارات: إيران تدعم الإرهاب وتفرض الطائفية

القاهرة (الاتحاد، وكالات)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن إيران مستمرة في دعم الجماعات المتشددة وتدريب وتسليح الإرهابيين والمليشيات وفرض التطرف والطائفية في عدد من الدول العربية.

وخلال كلمة معاليه في أعمال الدورة 148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، قال «إن المنطقة تعاني من التدخلات الإقليمية المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومن أبرزها تدخلات إيران وحلفائها الجائرة في المنطقة من خلال استمرارهم في دعم الجماعات المتشددة وتدريب وتسليح الإرهابيين والمليشيات، وفرض التطرف والطائفية في عدد من الدول العربية لإدخالها في فوضى وصراعات داخلية ونشر ثقافة الكراهية والعداء في عدد من الدول العربية لإدخالها في فوضى وصراعات داخلية تستنزف من مقدراتها البشرية والمادية». ووجه معالي الوزير أنور قرقاش دعوة إلى إيران للرد بشكل إيجابي على الدعوات السلمية للإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وقال «نرى أن القبول بهذه الدعوة يرسل رسالة إيجابية حول التوجه الإيراني تجاه العالم العربي».

واعتبر معالي الوزير أن الممارسات الخطيرة والمخالفة للشرعية الدولية التي اتخذتها إسرائيل في محاولة منها لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس عبر المساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية، هو أمر مرفوض يلتزم العمل على ضمان عدم تكراره.

مشيراً إلى أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي. وأكد على موقف دولة الإمارات على ضرورة التوصل لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مبنية على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.