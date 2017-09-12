العراق يحبط محاولة تسلل عناصر «داعش» من سوريا

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أحبطت القوات العراقية المشتركة محاولة تسلل لتنظيم «داعش» على الحدود العراقية السورية، وقتلت العشرات من عناصره.

وذكر مصدر أمني أن «قوات اللواء 28 بإسناد طيران القوة الجوية، أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش من الأراضي السورية باتجاه منطقة تل صفوك الحدودية ضمن المحور الغربي للموصل». وأضاف «أن العملية أسفرت عن مقتل عشرات الدواعش وتدمير ثلاث عشرة عجلة مختلفة الأنواع كانت برفقتهم».

على صعيد آخر كشف القيادي في «حشد عشائر البغدادي» بمحافظة الأنبار قطري العبيدي أمس، أن «داعش» فرض حظر التجوال في عنة بعد هروب مسؤول التنظيم المالي المدعو صبار البطوشي من المدينة إلى جهة مجهولة»، لافتا إلى أن «التنظيم يقوم بالبحث عنه».

وكانت القوات العراقية قد أكملت جاهزيتها لاقتحام قضائي عنه وراوة غرب الأنبار، وبدأت بمعارك في محيط عنة تمهيدا لاقتحامها.

من جهة أخرى، أعلن مصدر عسكري أمس، أن «داعش أطلق قذائف هاون على مقر للجيش العراقي في منطقة الصكرة المحاذية للطريق الدولي السريع الذي يصل إلى الأردن، مما أسفر عن مقتل جنديين كانا مرابطين على أسوار المقر العسكري، وتعرض بعض بناياته إلى أضرار مادية».