الحوثيون يقتحمون المنازل في «زبيد» ويختطفون النازحين من الحديدة

صنعاء (الاتحاد)

اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية عشرات النازحين من أبناء الحديدة وأودعتهم في السجن المركزي بالمحافظة. ونقلت مصادر محلية أن ميليشيات الانقلاب اختطفت خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 مواطن من أبناء الحديدة النازحين، مضيفاً أن الحوثيين عبر نقاط تفتيشية منتشرة في مديرية الجراحي وحتى مركز الحديدة احتجزوا حافلات عامة تقل نازحين بما فيهم من نساء وأطفال، واقتادتهم إلى سجون تابعة لها من بينها السجن المركزي. ووفقاً للمصادر فإن المختطفين كانوا عائدين إلى الحديدة بعد أن تقطعت بهم السبل.

وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية أفرجت عن النساء والأطفال فيما واصلت احتجاز الشباب والرجال، ووجهت لهم تهم الانضمام لـ«داعش» و«القاعدة» لاستمرار احتجازهم.

وفي السياق، شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، حملة اقتحامات واسعة لمنازل الأهالي في مدينة «زبيد» التاريخية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي نفذت، حملة اقتحامات ومداهمة للمنازل في «زبيد» يرافقها اختطافات للعديد من سكان. وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منزل مدير أمن مديرية «الزيدية» في «زبيد»، وليد حكمي، واختطفته واقتادته إلى جهة مجهولة. كما اقتحمت الميليشيات منازل أخرى في المدينة الأثرية، واختطفت 10 مدنيين. وفرضت ميليشيات الحوثي حظراً للتجوال في مدينة زبيد ابتداءً من الساعة التاسعة مساء، ونشرت المئات من مقاتليها في شوارع وأحياء المدينة التي يسكنها أكثر من 200 ألف شخص.

وأجبر الحوثيون أصحاب المحلات التجارية على الطريق بين زبيد والتحيتا على إغلاق متاجرهم ومحلاتهم، ومغادرة المنطقة بأكملها.