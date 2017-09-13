سوريا: 69 قتيلاً بضربات جوية قرب نهر الفرات

عواصم (وكالات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية نفذتها طائرات حربية روسية أسفرت عن مقتل 69 شخصاً منذ يوم الأحد قرب نهر الفرات في محافظة دير الزور بشرق سوريا. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 180 موقعاً في بلدة عقيربات بريف حماة وقطع كافة خطوط إمداد مسلحي «داعش» في المنطقة.

وذكر المرصد أن الضحايا مدنيون وأن الضربات الجوية أصابت مخيمات للمدنيين على الضفة الغربية لنهر الفرات وعبارات للانتقال إلى الضفة الشرقية.

وأوضح المرصد أن نحو 28 مدنيا قتلوا في غارات شنها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، وروسيا ضد مواقع يشتبه في أنها تابعة لـ «داعش» شرق سوريا. وذكر أن ضربات جوية يرجح أنها روسية على منطقة زغير شامية في الضفاف الغربية لنهر الفرات بالريف الغربي لدير الزور، أسفرت عن مقتل 16 بينهم خمسة أطفال الليلة الماضية.

وأشار المرصد إلى أنه بذلك يرتفع قتلى الضربات الروسية خلال الـ72 ساعة الماضية بريفي دير الزور الغربي والشرقي إلى 69 بينهم 15 طفلاً، موضحاً أن القصف استهدف عشرات العبارات المائية ومخيمين للنازحين.