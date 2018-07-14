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المقاومة اليمنية تحبط محاولة تسلل الحوثيين إلى «التحيتا»
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تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، لمحاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية شرقي مدينة التحيتا. وقال مصدر ميداني في «ألوية العمالقة» إن قوات من الألوية أحبطت محاولة الميليشيا التسلل إلى الأطراف الشرقية لمدينة التحيتا من اتجاه مديرية زبيد. واندلعت عقب المحاولة مواجهات عنيفة بين ألوية العمالقة وعناصر الميليشيا الانقلابية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين.

في غضون ذلك تواصل قوات المقاومة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي محاصرة الميليشيا الحوثية في مزارع «السويق والمغرس والفازة» بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة.

في السياق شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية زبيد مخلفة أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم علاوة على تدمير أسلحة ومعدات قتالية.

وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بقذائف الهاون مسفرة عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات ومنازل المواطنين.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية في زبيد أن الميليشيا زرعت عدداً من القرى الآهلة بالسكان بشبكات وحقول عشوائية من الألغام تحسبا لأي تقدم لقوات المقاومة باتجاه مديرية زبيد. يأتي هذا في وقت تواصل فيه الميليشيا نشر الأسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة في أحياء مدينة زبيد التاريخية ومعالمها الأثرية. وتشهد مدينة زبيد حالة من النزوح الجماعي لعشرات الأسر هرباً من معارك محتملة قد تشهدها المدينة خلال الأيام القادمة. ... المزيد
     
 