المقاومة اليمنية تحبط محاولة تسلل الحوثيين إلى «التحيتا»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، لمحاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية شرقي مدينة التحيتا. وقال مصدر ميداني في «ألوية العمالقة» إن قوات من الألوية أحبطت محاولة الميليشيا التسلل إلى الأطراف الشرقية لمدينة التحيتا من اتجاه مديرية زبيد. واندلعت عقب المحاولة مواجهات عنيفة بين ألوية العمالقة وعناصر الميليشيا الانقلابية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الانقلابيين.

في غضون ذلك تواصل قوات المقاومة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي محاصرة الميليشيا الحوثية في مزارع «السويق والمغرس والفازة» بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة.

في السياق شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية زبيد مخلفة أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوفهم علاوة على تدمير أسلحة ومعدات قتالية.

وتواصل ميليشيا الحوثي قصفها الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بقذائف الهاون مسفرة عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات ومنازل المواطنين.