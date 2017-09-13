«نواب العراق» يرفض الاستفتاء على استقلال كردستان

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

رفض مجلس النواب العراقي أمس في عملية تصويت وبغالبية مطلقة، إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان داعياً الحكومة إلى تنفيذ التدابير التي تحفظ وحدة العراق، وذلك قبل أسبوعين من الموعد المرتقب للخطوة التصويت. وأكد رئيس الحكومة العراقية أن الاستفتاء غير دستوري، داعياً قادة الأكراد إلى بغداد للحوار، فيما رد الأكراد باعتبار قرار البرلمان العراقي «غير ملزم»، مؤكدين أن برلمان الإقليم سينعقد غدا الخميس.

وأكد مجلس النواب أن «الدستور خلا من نصوص تعطي الصلاحية لإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان، والمجلس يرفض إجراء الاستفتاء ويلزم الحكومة بتنفيذ كافة التدابير والقرارات التي تمنع إجراء الاستفتاء، باعتباره يهدد الأمن السلمي. وأشار إلى أهمية استمرار الحوار الجاد بين الأطراف كافة للوصول إلى حلول.

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بعد اجتماع للمجلس «يحرص مجلس النواب على وحدة العراق ترابا وشعبا ويرفض تقسيمه تحت أي عنوان أو تبرير»، مضيفا أن البرلمان «حدد الحالات التي يستفتى من شأنها، واستفتاء كردستان ليس من بينها». كما اعتبر أن «إقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضاً».

ودعا البرلمان، بحسب الجبوري، لـ«إلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم».