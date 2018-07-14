«لوس أنجلوس تايمز» قطر في «ورطة»

شادي صلاح الدين (لندن)

وضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم القطريين في ورطة بعد أن أوضح للجميع رغبته في مشاركة 48 منتخباً في كأس العالم القادمة عام 2022، ملمحاً إلى رغبته في أن تقوم بعض الدول المجاورة لقطر بالاشتراك معها في تنظيم البطولة. وذكر تقرير لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأميركية أن التصريحات التي أطلقها إنفانتينو يوم الجمعة في مؤتمر صحفي، أكدت رغبته في توسيع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، مشددة على أن هذا الأمر يمثل إشكالية للإمارة الصغيرة، وهو ما دفعه للتلميح إلى خطة لمشاركة قطر في كأس العالم مع بعض جيرانها في المنطقة، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للنظام القطري عطفاً على أنها تواجه مقاطعة من جيرانها (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ أكثر من عام، بسبب رعايتها للإرهاب وتدخلها في شؤون جيرانها.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: «ربما يمكننا أن نجلب أولئك الذين يواجهون صعوبات في التواصل مع بعضهم البعض لبدء الحوار». «الباب مفتوح بعض الشيء وسنرى كيف تتحرك من هناك»، في إشارة واضحة إلى الأزمة الخليجية.

ونقلت الصحيفة عن إنفانتينو، إن قطر يمكنها أن تصر على الاحتفاظ بمشاركة 32 فريقاً فقط، إلا أنه استدرك قائلاً بأنه «متأكد تماماً من أن جميع الخيارات ستكون على الطاولة». وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد خطط لتوسيع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 وهي البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إلا أن رئيس الفيفا يرى أن المشاركة في كأس العالم كأداة قوية للمساعدة في تنمية الرياضة في البلدان النامية. وسيتطلب زيادة عدد المنتخبات وبالتالي عدد الجماهير التي ستصاحب كل منتخب، زيادة عدد ملاعب كأس العالم والمرافق، وخاصة الفنادق والأماكن الترفيهية للجماهير وتنقلها وغيرها من الأمور التي تؤكد أن تنظيم قطر وحدها للمونديال بعد زيادة عدد المنتخبات ستصبح عملية فاشلة بكل المقاييس.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين العوائق التي تواجه النظام القطري في عملية توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقاً وتنظيم 80 مباراة في قطر، هو اضطرارها إلى تعديل جدول المباريات المعلن والذي يستمر من شهر نوفمبر إلى ديسمبر على مدى 28 يوماً، والاحتجاجات المتوقعة من الدوريات الأوروبية الكبرى التي ستضطر إلى تأخير جدول مبارياتها لزيادة مباريات كأس العالم، وهو ما أكدت أنه غير مقبول بالنسبة لها. وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه العوائق المتزايدة، بجانب الاتهامات التي تواجه النظام القطري بحصوله بشكل غير شرعي على تنظيم البطولة، وغيرها من انتهاكات حقوق العمال المهاجرين، تضع القطريين في موقف صعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين الخيارات التي تم النظر فيها، فكرة «الموت المفاجئ» ليكون كأس العالم أكثر إثارة، بحيث تكون هناك جولة فاصلة تشمل 32 منتخباً يصعد منهم 16 فقط يواجهون 16 آخرين في مرحلة المجموعات، ما يحافظ على الشكل الكلاسيكي لكأس العالم، لكن الفيفا رفض المقترح.