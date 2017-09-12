فريق تقييم الحوادث باليمن: «التحالف» دقيق في ضرباته الجوية

الرياض (وكالات)

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور بن أحمد المنصور، أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية كانت متوافقة دائماً في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد أمس في قاعدة الملك سلمان بن الجوية بالرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به.

وببين أن «ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، الأمر الذي جعل استهدافها أمراً مشروعاً، إلا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة، بما يجنب المدنيين آثاراً قد تترتب على أيٍ من ضرباتها». وقال المنصور إن «الفريق المشترك اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/&rlm11/&rlm25، المتضمن تعرض مجمع شيماء التربوي بمدينة الحديدية لقصف جوي بتاريخ 2015/&rlm8/&rlm25، وتاريخ 2015/&rlm8/&rlm27، أدى لمقتل شخصين». وأضاف «حيث قام الفريق المشترك بالتحقق من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة». وأردف أنه «تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية»، وفق المنصور الذي أشار إلى أنه «بناءً على المعطيات قامت قوات التحالف بقصف المبنى بتاريخ 2015/&rlm8/&rlm25، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفاً على سلامة المدنيين والتزاماً بإجراءات وقواعد الاشتباك، حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/&rlm8/&rlm27.. وذلك بعد التأكد من زوال دواعي التوقف، حيث تم تدمير بقية المبنى بقصد إيقاف استخدامه في دعم المجهود الحربي». وبين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن «الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف الجوية في التعامل مع الأهداف العسكرية (الأعيان المدنية)، وذلك لاستخدامها في غرض عسكري بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية». وأشار المنصور إلى «ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، والمتضمن قيام التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة.

وأوضح أنه «بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناءً على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في تواجد بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات». وبين المنصور أنه «تبين للفريق أن قوات التحالف استهدفت هدفًا عسكريًّا، ولأسباب خارجة عن الإرادة خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود».