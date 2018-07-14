«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بتوقيف وزير الداخلية القطري السابق

أبوظبي (مواقع إخبارية)

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، السلطات الألمانية بالإسراع في توقيف وزير الداخلية القطري السابق عبدالله بن خالد آل ثاني بسبب وجوده حالياً على أراضيها، وتقديمه للمحاكمة بتهمة الإرهاب. ودعت المنظمة في بيان أمس، السلطات الألمانية إلى إلقاء القبض على وزير الداخلية القطري السابق، والذي يحمل الرقم 14 في قائمة الإرهاب الدولي التي أعلنتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في شهر يونيو الماضي، وضمت 59 إرهابياً مدعومين وممولين من السلطات القطرية.

ويعد الإرهابي القطري، عبدالله بن خالد آل ثاني، أحد أبرز أعضاء العائلة الحاكمة في الدوحة، ومن المقربين لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني.

وهو من مواليد مدينة «الريان» القطرية عام 1956، وفي بداية حياته عمل ضابطاً في القوات المسلحة القطرية، وتدرج في المواقع العسكرية حتى عُين قائداً لسلاح الدروع.

وفي شهر سبتمبر من عام 1992، عُين عبدالله بن خالد آل ثاني وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية، وفي أكتوبر من عام 1996 شغل منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية، وبعدها بخمسة أعوام، وبالتحديد في الثاني من يناير عام 2001، عُين وزيراً للداخلية، واستمر في هذا الموقع حتى عام 2013.