السعودية رداً على ابن رعد: الحوثيون يقاتلون بالزي المدني

جنيف (وكالات)

رد سفير السعودية في الأمم المتحدة في جنيف عبدالعزيز الواصل، على التصريحات التي أدلى بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، خلال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، والتي لفت فيها إلى سقوط قتلى مدنيين في اليمن في عمليات القصف التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال الواصل إن الحوثيين يقاتلون بثياب مدنية وإن «السعودية تواصل جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية»، مضيفا أن «موقف المملكة ثابت لجهة اعتبار أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا يعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع الإسلام». وأكد السفير أيضا حرص المملكة على «استمرار وتعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، كما تطرق إلى الوضع في اليمن عبر القول إن «الرياض مازالت من أكبر المانحين وقد ساهمت بشكل كبير في المساعدات الإنسانية لرفع معاناة الشعب اليمني عبر برامج وشراكات مع الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية».

وتطرق السفير السعودي إلى ملف انتشار مرض الكوليرا، مذكراً بتخصيص بلاده عشرات ملايين الدولارات من أجل مكافحة المرض،معرباً عن عميق الأسف لعودة ظهورها والحاجة الماسة للغذاء والدواء في بعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومعتبراً أن الأمر يعود إلى «ممارسات الانقلابيين كنهب المساعدات الإنسانية وتعطيل وعرقلة العمل الإنساني وبيع المساعدات الإنسانية من أجل تمويل أعمالهم الحربية».

وشكك الواصل في الأرقام التي وردت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها «غير دقيقة أبداً»، لافتاً إلى أن المسلحين الحوثيين «يمارسون الأعمال الحربية بالزي المدني، وأن أغلب الضحايا المصنفين على أنهم مدنيون إنما هم من جنود المليشيات الانقلابية لكنهم بزي مدني».