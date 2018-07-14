حقد قطر من «نجاحات جاراتها» وراء «حرب الشائعات»

أحمد مراد (القاهرة)
سخر خبراء سياسيون واقتصاديون في القاهرة من الادعاءات التي روجتها قناة الجزيرة القطرية ضد إمارة دبي ووصفها بـ «مدينة أشباح»، مؤكدين أنها مجرد «أكاذيب مفضوحة» تأتي في إطار حرب الشائعات التي تشنها قطر ضد دول المقاطعة الأربع، وتهدف من خلالها إلى خداع الرأي العام المحلي والعربي.
وأكد الخبراء أن كل ما قيل في التقرير الذي أذاعته قناة الجزيرة استناداً لإحدى الصحف المغمورة لا قيمة ولا وزن له، حيث إن كافة الوكالات والمنظمات الاقتصادية الكبرى تشهد بالطفرة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي جعل من دبي «مركزاً عالمياً» لا تنقطع عنه الزيارات من شتى دول العالم لحظة واحدة، مؤكدين أن حقد قطر من نجاحات الدول المجاورة، خاصة دبي، وراء حرب الشائعات والأكاذيب القطرية.
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وأضاف: بالتأكيد لا يمكن أن يلتفت أحد للمزاعم التي روجتها قناة الجزيرة استناداً لتقرير إحدى الصحف المغمورة، حيث إن كل ما قيل في التقرير لا قيمة ولا وزن له من الناحية الاقتصادية، حيث إن كافة الوكالات والمنظمات الاقتصادية الكبرى، سواء الإقليمية أو الدولية، تشهد بالطفرة الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية بصفة عامة، وإمارة دبي بصفة خاصة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي جعل من دبي «مركزاً عالمياً» لا تنقطع عنه الزيارات من شتى دول العالم لحظة واحدة، وهو الأمر الذي تؤكده المؤشرات الاقتصادية والتي تشير إلى تضاعف أعداد الزائرين لدولة الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة، فضلاً عن الحركة الاقتصادية والعمرانية الواسعة التي تشهدها إمارة دبي في الوقت الراهن، وبالتالي فإن ما أذاعته قناة الجزيرة يثير «الشفقة والسخرية» من القائمين على القناة القطرية ومن خلفهم النظام القطري الذي يمول هذه القناة بمليارات الدولارات من أموال الشعب القطري، وكل وظيفتها تنحصر فقط في خدمة نظام تميم وأعوانه من الإيرانيين والأتراك والإسرائيليين، وكذلك توجيه السهام المسمومة إلى الدول العربية والخليجية.
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وتابع د. عبده: وهناك العديد من الوجوه الأخرى للأزمة الاقتصادية الطاحنة في قطر، والتي سجلتها التقارير الدولية مثل قيام النظام القطري بإجراء العديد من عمليات بيع الأرصدة في الخارج، وعمليات الاقتراض، فضلاً عن تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بما يقرب من 14 مليار ريال قطري شهرياً. كما تراجعت أرصدة بنوك قطر التجارية في الخارج بنسبة 21.5 % خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ إجمالي أرصدة بنوك قطر التجارية في الخارج، نحو 21.9 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، وكان هذا الإجمالي يقدر حتى نهاية مايو 2017 بنحو 27.9 مليار دولار. ومن ناحية أخرى، لم يستغرب د. سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، من الأكاذيب التي روجتها قناة الجزيرة القطرية ضد إمارة دبي، ووصفها بأنها مجرد محاولة ساذجة في إطار حرب الشائعات والأكاذيب التي تشنها قطر ضد دول المقاطعة الأربع، وتهدف من خلالها إلى خداع الرأي العام المحلي أولاً والرأي العام العربي ثانياً، حتى توهم الشعب القطري والشعوب العربية الأخرى أن دول الرباعي العربي هي التي تأثرت سلباً من إجراءات المقاطعة وليست قطر، وبالتأكيد هذه المحاولة الساذجة لا يمكن أن ينخدع فيها أحد.
وقال د. اللاوندي: المؤكد أن قطر هي التي تعاني أشد المعاناة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، ولكنها حتى الآن ما زالت تكابر وتعاند وتصر على موقفها المتغطرس الذي يزيد ويفاقم أزمة عزلتها عن محيطها الخليجي والعربي، والارتماء في أحضان تركيا وإيران وإسرائيل، وهو الأمر الذي سوف تدفع ثمنه غالياً، عاجلاً أو آجلاً.