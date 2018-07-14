علي الزعابي (أبوظبي)

قدم النجم البلجيكي المتميز ايدن هازارد مستوى رائعاً في مشاركته في مونديال 2018 رفقة منتخب بلاده بلجيكا، وساهم بقدراته في قيادة الشياطين الحمر لنصف نهائي البطولة قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي، قبل أن يعوض ذلك بالفوز بالمركز الثالث، بزغ نجم هازارد في البطولة بصورة كبيرة في مباريات خروج المغلوب، خصوصاً أمام المنتخب البرازيلي، حيث تم اختياره أفضل لاعب في المباراة بسبب انطلاقته المستمرة وتهديده للمرمى البرازيلي في أكثر من مناسبة، وتبادل المراكز الدائم بينه وبين لوكاكو مما زعزع الدفاع البرازيلي، بالإضافة إلى صناعته لهدف دي بروين الثاني، حيث ساهم هازارد في 4 أهداف بالمونديال، بتسجيل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء، وصناعته مثلهما.

هازارد عبر عن استيائه للخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده أمام المنتخب الفرنسي، وأكد أن الديوك لم يستحقوا الفوز بسبب الأداء الدفاعي الذي لعبوا به المباراة، موضحاً في الوقت ذاته أن الجيل البلجيكي الحالي يمتلك لاعبين مميزين لن يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم القادمة بسبب اعتزالهم اللعب وتجاوزهم الثلاثين في هذا الوقت، ويمتلك هازارد 91 مباراة دولية، وسجل 24 هدفاً بقميص منتخب بلاده، وهو ثاني أفضل هداف بالمنتخب خلف لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا برصيد 40 هدفاً.

يعتبر هازارد أحد أهم اللاعبين في القارة الأوروبية، وهو هدف الأندية الأوروبية الكبيرة في هذا الصيف، حيث إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل نادي برشلونة الإسباني بضمه، غير أن المستوى الكبير الذي قدمه في المونديال سيجعل انتقاله إلى أي ناد صعباً، في ظل تمسك تشيلسي الإنجليزي بلاعبيه، خصوصاً عقب وصول المدرب الجديد ساري إلى صفوف البلوز.