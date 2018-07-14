«ليكيب»: الخطة الناجحة!

عمرو عبيد (القاهرة)

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن بلادها تجني ثمار الخطة الناجحة المحكمة التي وضعها اتحاد الكرة منذ سنوات طويلة، ما يقارب ربع القرن، عندما وجهت كل اهتمامها للعناية بجيل 1993 الذي يمثل عناصر قوة في المنتخب الحالي، خاصة بعدما فازوا بكأس العالم تحت 20 عاماً في بطولة 2013، وتقول ليكيب إن ديشامب كان محبطاً في بداية عمله كمدرب للديوك بسبب عدم وجود عناصر شابة قادرة على تنفيذ فكره، ولهذا قرر أن يتابع نهائي الناشئين قبل 5 سنوات، ليتعرف على الوجوه الصاعدة آنذاك، مثل بوجبا وأومتيتي وآريولا وغيرهم. ومنذ هذا التاريخ، أدرك ديشامب أن الاتحاد الفرنسي أحسن صنعاً بالعناية بكل الأجيال الشابة القادرة على كتابة تاريخ جديد للديوك في الكرة العالمية، وها هو يجني الثمار الآن بكتيبة مكونة من أسماء شابة عديدة، أضاف إليها بعض الصغار مثل بافار وهرنانديز وديمبلي وبالطبع مبابي، بعدما نجح في قيادة الفريق من قبل إلى نهائي بطولة يورو 2016، وتمتلك فرنسا أجيالاً واعدة من الناشئين، استطاعت الفوز أيضاً ببطولة تولون عام 2015 وبلغت النهائي في 2016، كما توج منتخب تحت 19 عاماً ببطولة أوروبا عام 2016.

«الجارديان»: صراع تكتيكي

تعتقد صحيفة الجارديان البريطانية أن نقطة انطلاق كرواتيا نحو التتويج بكأس العالم، تبدأ من إيقاف كليان مبابي، نجم الديوك، في حين أن محاصرة لوكا مودريتش ستكون الحل السحري للفرنسيين من أجل رفع الكأس، لكن الأمر لا يقتصر فقط على مبابي ولوكا، لأن هناك صراع العمالقة في وسط الملعب، حيث يمتلك الديوك قاطرتين بشريتين في وسط الميدان، بوجبا وكانتي، لا يمكن التعامل معهما بشكل تقليدي، في حين سيواجه هذا الثنائي مثلث الرعب الكرواتي، مودريتش وراكيتيتش وبروزوفيتش الذي يعتمد على الهدوء والسيطرة والتمرير بلا توقف. وتقول «الجارديان» إن الجانب الأيمن الفرنسي والطرف الأيسر الكرواتي، سيصطدمان بكل قوة في هذه المباراة، فمبابي ومن خلفه بافار لا يمكن إيقافهما، في الوقت الذي يمتلك بريسيتش وسترينيتش السرعة والقوة اللازمتين لغزو هذه الجبهة أيضاً، وأخيراً، فإن خطورة ماندزوكيتش ودهاء جريزمان، يضمنان لكل جانب نقطة قوة هائلة قادرة على حسم الأمور في أي لحظة!

«ماركا»: لوكا.. ملك النهائيات

اهتمت صحيفة ماركا الإسبانية بنجم ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، ونشرت تقريراً خاصاً حول كونه ملك المباريات النهائية في السنوات الأخيرة مع الميرنجي، حيث خاض 12 مباراة نهائية في مختلف البطولات، فاز بـ 11 منها وخسر مرة واحدة كانت في عام 2013 بكأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، وتقول ماركا، إن مودريتش حصد الألقاب في مباريات نهائية ببطولات دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبية وكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية الذي شهد اختياره أفضل لاعب في نهائي عام 2017، صحيح أن هذه هي المباراة النهائية الأولى التي يخوضها مع منتخب بلاده، لكنه يأمل في الفوز بها أيضاً.

«كوريري ديللو سبورت»: كالينيتش يعيد حساباته!

بعد أن تعرض لموجة هائلة من السخرية خلال الأيام القليلة الماضية، بات على المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش أن يعيد حساباته مع نفسه، حسب رأى وكيله الذي نشرته صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، ونقلت الصحيفة عن الوكيل أن كالينيتش تجاهل ما حدث في الشهر السابق واعتبره جزءاً من الماضي، ويعتقد تومسلاف أن العام الماضي لم يكن جيداً على الإطلاق بالنسبة لمهاجم ميلان على كل المستويات، خاصة عقب طرده من معسكر «الناري» في المونديال، وأن صاحب الـ 30 عاماً يرغب في بداية جديدة تمحو آثار هذا العام!