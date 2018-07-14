سان بطرسبرج (د ب أ)

أحرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 2 /صفر، على ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبرج في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا.

تقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله توماس مونيير مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف ادين هازارد جناح تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وهذه هي ثاني مواجهة تجمع بين الفريقين في المونديال، حيث التقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد.

وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، وحلت إنجلترا في مركز الوصيف بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.