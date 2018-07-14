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11 اسماً أزاحوا راموس وليو والدون

«دريم تيم» المونديال بزعامة «النجوم الجدد»
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تاريخ النشر: الأحد 15 يوليو 2018

محمد حامد ( دبي)

ما قبل 14 يونيو تاريخ كروي خضع لسيرخيو راموس، وكريستايو رنالدو، وليونيل ميسي وغيرهم من نجوم الصف الأول، وما بعد هذا التاريخ بدأت ملامح حقبة كروية جديدة تتشكل وفقاً لما حدث في مونديال روسيا 2018 الذي عصف بكثير من القوى والنجوم، ليقدم للعالم وجوهاً قد لا تكون جديدة، ولكنها أثبتت جدارتها بتصدر المشهد الكروي، وبعضها سوف يستمر على القمة لفترات طويلة قادمة وريثاً لعرش من سيطروا على الإعلام والجماهير وحققوا إنجازات مذهلة طوال العقد الماضي.

مونديال روسيا 2018، قد لا يكون أعلن عن نهاية ليو والدون وغيرهما من ألمع النجوم، ولكنه لم يترك فرصة حقيقية لهؤلاء النجوم للمنافسة من جديد على اللقب المونديالي، فهم لم يتمكنوا من تسجيل بصمة تعادل مكانتهم، كما أن عوامل السن والزمن قد لا تسعفهم لقول كلمتهم على الساحة المونديالية في المستقبل، ولكنهم يظلون على وعد بالتألق من جديد على مستوى الأندية والدوريات الأوروبية في السنوات القليلة المقبلة.

«دريم تيم» مونديال روسيا 2018 ابتسم لأسماء بعينها، بعد أن أبدعوا على المستوى الفردي، وتألقوا بصنع الفارق مع منتخباتهم على المستوى الجماعي في البطولة التي تختتم اليوم بمواجهة فرنسا وكرواتيا، ومن ثم ليس غريباً أن يكون 7 من نجوم منتخب الديوك الفرنسي، وأسود البلقان من بين 11 نجماً هم الأفضل عالمياً في الوقت الراهن، أو بالأحرى الأكثر تألقاً في المونديال الروسي، ولا يمكن بحال تجاهل ما قدمه نجوم إنجلترا وبلجيكا، والملاحظ في التشكيلة أنها تضم الأسماء التي ظهرت مع منتخباتها وقادتها لبلوغ نصف النهائي، أي ممن خاضوا ما بين 6 مباريات، وهو عدد كافٍ للحكم على عطاء هؤلاء النجوم، خاصة أن من بينهم أسماء فرضت نفسها على نحو مفاجئ.

مقياس آخر في اختيار فريق أحلام المونديال الروسي، أنهم جميعاً لم يبخلوا بالانصهار في الأداء الجماعي، ولم يبحثوا عن مجد شخصي أو بطولة فردية، بل قدموا أفضل ما لديهم من أجل مصلحة الفريق، وفي المقابل لم يبتسم المونديال للأسماء التي كانت مرشحة للتألق، الساعية لفرض أسطورتها الكروية على الساحة المونديالية، مثل ميسي ورونالدو، فقد تكون خذلتهم منتخباتهم، وربما لم يتمكنوا هم من تقديم أفضل ما لديهم، والثابت في الأمر أنهم يجلسون أمام الشاشات لمتابعة قرارات مودريتش وجريزمان ومبابي وغيرهم من النجوم في مصير المونديال.

ولأن كرة القدم تخضع لمنطق المال والقيمة السوقية، فإن نجوم فريق أحلام المونديال يستحقون هذه النجومية وفقاً لهذا المنظور، حيث تبلغ قيمتهم 779.5 مليون يورو، أي ما يعادل 3 مليارات و 350 مليون درهم، واللاعب الأعلى قيمة هو هاري كين بـ150 مليون يورو، ومعه كيفين دي بروين بالقيمة ذاتها، وخلفهما القادم بقوة كيليان مبابي بـ120 مليوناً، ووزير الدفاع الفرنسي فاران بـ 70 مليون يورو، ونجم فرنسا ورئة منتخبها كانتي الذي تبلغ قيمة عقده السوقية 70 مليون يورو، والمفاجأة أن حامي عرين الكروات وأحد أفضل حراس البطولة سوباسيتش لا تتجاوز فيمته السوقية 4.5 مليون يورو، وقد يعود ذلك لبلوغه 33 عاماً، كما أن توهجه المونديالي لم يكن متوقعاً بهذه الصورة اللافتة. ... المزيد
     
 

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