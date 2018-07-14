«الأمم المتحدة» في قبضة المونديال!

نيويورك (د ب أ)
مع انطلاق صافرة الحكم اليوم، إيذاناً بانتهاء آخر مباراة في مونديال روسيا 2018، وتتويج الفائز «كرواتيا أو فرنسا» على قمة كرة القدم للسنوات الأربع المقبلة، يقفز إلى أذهان شريحة خاصة من شرائح مشجعي كرة القدم، وهم الدبلوماسيون والموظفون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، سؤال: هل يمكن ترجمة حمى كرة القدم إلى عمل دبلوماسي؟
قال كارل سكاو نائب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة، لوكالة الأنباء الألمانية: إن فعاليات كأس العالم تعتبر مدخلاً واضحاً للحوار،
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وعندما تضع الحرب الكروية أوزارها اليوم، يكون قد مضى شهر كامل، احتشد خلاله مشجعو كرة القدم أمام شاشات التليفزيون في مختلف أنحاء العالم، ناهيك عن ملايين المشجعين الذين تكبدوا عناء السفر إلى روسيا لمشاهدة منافسات البطولة الأكثر جماهيرية في العالم بين الأنشطة الرياضية المختلفة.
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