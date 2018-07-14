«الأمم المتحدة» في قبضة المونديال!

نيويورك (د ب أ)

مع انطلاق صافرة الحكم اليوم، إيذاناً بانتهاء آخر مباراة في مونديال روسيا 2018، وتتويج الفائز «كرواتيا أو فرنسا» على قمة كرة القدم للسنوات الأربع المقبلة، يقفز إلى أذهان شريحة خاصة من شرائح مشجعي كرة القدم، وهم الدبلوماسيون والموظفون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، سؤال: هل يمكن ترجمة حمى كرة القدم إلى عمل دبلوماسي؟

قال كارل سكاو نائب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة، لوكالة الأنباء الألمانية: إن فعاليات كأس العالم تعتبر مدخلاً واضحاً للحوار،

ليس غريبا إذا أن تتعالى الصيحات في مقر الأمم المتحدة، من جانب هؤلاء المحتشدين أمام شاشات التلفزيون فرحاً أو حزناً على هدف أحرزه فريق، أو سكن في مرمى فريق آخر!

وعندما تضع الحرب الكروية أوزارها اليوم، يكون قد مضى شهر كامل، احتشد خلاله مشجعو كرة القدم أمام شاشات التليفزيون في مختلف أنحاء العالم، ناهيك عن ملايين المشجعين الذين تكبدوا عناء السفر إلى روسيا لمشاهدة منافسات البطولة الأكثر جماهيرية في العالم بين الأنشطة الرياضية المختلفة.