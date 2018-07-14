أنور إبراهيم (القاهرة)

طبع الفرنسي الشاب كيليان مبابى أصغر نجوم منتخب «الديوك»، بصمته على مونديال روسيا، بشهادة كبريات الصحف الرياضية في مختلف أنحاء العالم، وباعتراف كبار المحللين الكرويين في الإعلام الأوروبي، وأصبح «حديث الصباح والمساء» عبر القارات الخمس، بموهبته ومهاراته وقوته وسرعته وانطلاقته وفورمته العالية منذ بداية البطولة، وحتى محطتها الأخيرة التي تتوقف اليوم، بعد مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم.

وأفردت مجلة «فرانس فوتبول» صفحاتها للحديث عن هذا الفتى الفرنسي البالغ من العمر19 فقط، تحسباً لإمكانية أن يكون من أوائل المرشحين لنيل لقب أفضل لاعب في مونديال روسيا، بل وربما الأفضل في العالم هذا العام.

وقالت المجلة إن مبابي أثبت للذين لا يعرفون سوى اسمه، إلى أي مدى أصبح ناضجاً، وكم هو موهوب، ونقلت المجلة مقتطفات مما نشرته الصحافة العالمية عن اللاعب، حيث كتبت صحيفة «لانس» البرازيلية: «حرية، عدالة، مبابي»، بينما قالت صحيفة «ريكورد» البرتغالية على لسان مدير تحريرها: هذا الشاب الصغير قدم أوراق اعتماده لكي يتوج كأحد عظماء اللعبة، وإنه يستحق لقب أفضل لاعب في المونديال، وقال: إنه لا يتوقف عن إثارة إعجابي ودهشتي. وتواصل المجلة تقريرها بقولها إن مبابي ابن ال 19 ربيعاً – والذي لعب 21 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف منها 3 في كأس العالم حتى ما قبل مباراة اليوم ضد منتخب كرواتيا - يسير على خطى عظماء كرة القدم.

ومن أقصى الكرة الأرضية نقلت المجلة تعليقاً لصحيفة «سيدني مورنينج هيرالد» الأسترالية تقول فيه: مبابي على خطى ميسي ورونالدو، بل إنه أرسلهما إلى المستوى الثاني!!، وفي إيطاليا قارنت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» بينه وبين البرازيليين بيليه ورونالدو، خاصة بعد أدائه في مباراة الأرجنتين.