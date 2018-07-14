سيناريو «النهائي الحلم» في عيون المدربين واللاعبين

صقر: «الديوك» الأقرب للقب بدنياً وذهنياً

أمين الدوبلي (أبوظبي)

مع اقتراب النهائي التاريخي الذي يجمع للمرة الأولى بين فرنسا وكرواتيا اليوم، تتوجه كل الأنظار إلى استاد لوجنيكي، للتعرف إلى البطل الذي يرفع الكأس في «النسخة 21» للبطولة الأهم والأشهر والأغلى في العالم.. وتترقب العيون ما تسفر عنه المواجهة «الحلم» التي تجمع بين «الديوك»، وهم من القوى التقليدية في المونديال، وبين الوجه الجديد الوافد بقوة إلى قمة المشهد العالمي، وهم «أسود البلقان».

وفي محاولة للاقتراب من النهائي المرتقب، تستخلص «الاتحاد» أفكار وآراء وتوقعات نخبة من المدربين واللاعبين، في محاولة لرسم السيناريو المتوقع للمواجهة التاريخية، من خلال قراءتهم لعناصر القوة والضعف في كل فريق، وفرص «الديوك» و«أسود البلقان» للفوز باللقب، وكتابة التاريخ، وكذلك اللاعبين المؤثرين الذين يملكون القدرة على حسم الأمور.

وأكد المدرب عبدالله صقر أن المنطق يميل في مصلحة الديوك، لأسباب عدة، على رأسها وقت الراحة الذي حصل عليه الفريق الفرنسي بعد نصف النهائي أمام بلجيكا، ويزيد بـ 24 ساعة عن وقت الراحة الذي حصل عليه الفريق الكرواتي، حينما خاض لقائه الصعب أمام