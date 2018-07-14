بيتانا.. حكم «البداية والنهاية»

علي الزعابي (أبوظبي)

أسند الاتحاد الدولي مهمة إدارة النهائي إلى الأرجنتيني نيستور فابيان بيتانا «43 عاماً»، والمتألق في البطولة حسب التقييمات التي يتم إجراؤها لاختيار صاحب الحظ السعيد الذي سيكون جزءاً من نهائي البطولة العالمية التي تنتظر يومها الختامي.

يعتبر بيتانا واحداً من أفضل أميركا الجنوبية والعالم، وشارك في بطولة كوبا أميركا وكأس العالم 2014، بالإضافة إلى النسخة الحالية، ورغم تألقه الدائم وترشيحه للتواجد في الأدوار الإقصائية، إلا أن العائق الوحيد الذي وقف في وجهة، هو منتخب بلاده في المباراة النهائية في مونديال 2014، وكذلك وصوله إلى آخر نسختين لكوبا أميركا، ولهذا فإن الحكم الدولي الأرجنتيني وجد في خروج منتخب بلاده من دور الـ16، فرصة لمواصلة عمله الناجح في مونديال روسيا، والحكم الذي افتتح هذا المونديال هو صاحب كلمة الختام أيضاً، بعد قيادته للمباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخب الروسي صاحب الأرض بالمنتخب السعودي، وبمشاركة بيتانا في المباراة النهائية يصبح ثاني حكم أرجنتيني يدير المباراة النهائية، بعد هوراسيو إلزوندو الذي أدار نهائي كأس العالم 2006 بين المنتخبين الإيطالي والفرنسي، وبالتالي يتساوى عدد الحكام الأرجنتينيين مع البرازيليين والفرنسيين بحكمين، خلف الإيطاليين والإنجليز بثلاثة حكام.

وأدار بيتانا مباريات لطرفي النهائي، منها المنتخب الكرواتي ونظيره الدنماركي ضمن دور الـ16، والذي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، ومن ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والتي انتصر فيها الكروات 3-2، بينما أدار مباراة فرنسا وأورجواي في ربع النهائي، وتمكن الديوك من حسمها بهدفين، ورغم فرحة «الديوك» مع بيتانا في المونديال، إلا أن ذكرياتهم ليست جيدة أمامه، حيث ودعوا مونديال البرازيل 2014 أمام الألمان من ربع النهائي، وتبدو ذكريات تواجد حكم أرجنتيني في نهائي طرفه فرنسا مؤلمة بالنسبة للديوك بسبب خسارتهم للقب المونديال أمام الطليان 2006، وأدار الحكم مباراة السويد والمكسيك ضمن الجولة الثالثة والتي انتهت بفوز السويد بثلاثية.

وأشهر الحكم من خلال المباريات الأربع 12 بطاقة صفراء دون أن يقوم بطرد أي لاعب في البطولة.

شهدت نهائيات كأس العالم سيطرة أوروبية على مستوى تحكيم المباراة النهائية بـ14 حكماً، يتقدمهم حكام إنجلترا وإيطاليا بثلاثة حكام لكل دولة، بالإضافة إلى اثنين من فرنسا وحكم من ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفييتي وسويسرا والسويد وبلجيكا، تأتي قارة أميركا الجنوبية ثانياً بـ 4 حكام اثنين من البرازيل ومثلهم من الأرجنتين، مع حساب حكم مباراة اليوم، فيما شارك حكم عربي وحيد في إدارة المباراة النهائية هو المغربي سيعد بلقوله الذي أدار نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل، كما أدار المباراة النهائية حكماً من المكسيك.