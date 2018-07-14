فرنسا البطل بـ «المنطق» والقلب مع «الكروات»!

رضا سليم (دبي)

تربع منتخب فرنسا على قمة سباق الترشيحات للفوز بكأس العالم في نسخة روسيا 2018، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته «الاتحاد»، بمشاركة 50 شخصية، من بينهم عدد كبير من نجوم كرة القدم العربية والمحلية السابقين والحاليين، وضمت قائمة المشاركين عدداً من نجوم المونديال الذين سبق لهم المشاركة في كأس العالم خلال نسخ سابقة، بجانب عدد من المدربين الأجانب ومدرب الأندية وشخصيات من المسؤولين والمحللين والإعلاميين الذين أدلوا بدلوهم في الاستفتاء، ورشحوا البطل قبل ساعات من نهاية الحدث الأكبر في الكرة الأرضية.

وذهبت الترشيحات إلى منتخب «الديوك» بنسبة 70%، بعدما حصل على 35 صوتاً، مقابل 30% لمنتخب كرواتيا الذي حصل على 15 صوتاً، ورغم الفارق الكبير في الأصوات، إلا أن المؤيدين لـ «الديوك» يتعاطفون مع «الكروات» لدرجة أن عدداً كبيراً ممن صوتوا لمنتخب فرنسا كانوا يقولون «المنطق فرنسي والعاطفة كرواتية»، وهو ما يؤكد أن التوقعات فرنسية والأمنيات للكروات.

ويرى المؤيدون لفرنسا، أن هذا الجيل قادر على الفوز باللقب، وإعادة كأس العالم من جديد إلى باريس، بعد غياب 20 عاماً منذ أن فازت فرنسا باللقب عام 1998، وبعدها لم تحصد الكأس، رغم وصولها إلى نهائي 2006، وفي 2002 خرجت من المجموعات، وكذلك 2010 و2014 خرجت من ربع النهائي، والحلم تزايد مع هذا الجيل الجديد الذي أبدع وقدم مستويات جديدة في البطولة، بالإضافة إلى أن ديشامب مدرب المنتخب، يعتمد استراتيجية مُحكمة تعتمد على التدرج، حيث بدأ دور المجموعات بشكل متحفظ وبمستويات عادية، لكنها جلبت التأهل مبكراً، وبعد تأهله إلى دور الـ16 كشّر عن أنيابه ضد الأرجنتين، وأظهر منتخبه شخصية كبيرة في الملعب ونجح في التأهل.

وفي دور الثمانية، لم تنجح أوروجواي في مقاومة فرنسا التي تأهلت بسهولة لمنازلة بلجيكا التي عبرتها في نصف النهائي إلى نهائي المونديال، ولم تخسر فرنسا في أي مباراة لها في المونديال حتى الآن، وفازت على كل من أستراليا وبيرو والأرجنتين وأوروجواي وبلجيكا، مع تعادل وحيد ضد الدنمارك، وهو ما يجعل الترشيحات تتزايد لفوزها بالمباراة النهائية والكأس.