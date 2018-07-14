ديشامب مستعدون بقمة الثقة!

موسكو (أ ف ب)، (د ب أ)

قال الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي إن فريقه يعمل على الحفاظ على هدوئه، وثقته، وتركيزه قبل مواجهة المنتخب الكرواتي اليوم، ولا يوجد شعور بالنشوة هنا.

وأضاف في تصريحات له بملعب لوجنيكي: نحن في مستوى الرضا لأننا، وصلنا إلى هذه النقطة وهذه أكبر مباراة في العام، ولكن النتيجة ستتحدث، ستخبرنا ما إذا مان يتعين علينا فعل أشياء مختلفة.

وقال ديشامب إن مفاتيح اللعب بالفريق يحافظون على قمة هدوئهم وثقتهم وتركيزهم، صحيح أن لاعبي المنتخب الكرواتي لديهم خبرة كبيرة على مستوى الأندية.. ولكن في أي مباراة نواجه منافسين لديهم خبرة. يحظى ديدييه ديشامب بسمعة المحظوظ في فرنسا، لكن هذه السمة ليست الميزة الوحيدة للمدرب الذي يستعد لقيادة بلاده في نهائي كأس العالم في كرة القدم ضد كرواتيا اليوم، بعد 20 عاماً من رفعه الكأس كلاعب.

يجد ديشامب «49 عاماً» نفسه أمام فرصة أن يصبح ثالث شخص فقط يحرز كأس العالم لاعباً ومدرباً، بعد البرازيلي ماريو زاجالو، والألماني فرانز بيكنبارو.