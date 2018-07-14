ديشامب مستعدون بقمة الثقة!

موسكو (أ ف ب)، (د ب أ)
قال الفرنسي ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي إن فريقه يعمل على الحفاظ على هدوئه، وثقته، وتركيزه قبل مواجهة المنتخب الكرواتي اليوم، ولا يوجد شعور بالنشوة هنا.
وأضاف في تصريحات له بملعب لوجنيكي: نحن في مستوى الرضا لأننا، وصلنا إلى هذه النقطة وهذه أكبر مباراة في العام، ولكن النتيجة ستتحدث، ستخبرنا ما إذا مان يتعين علينا فعل أشياء مختلفة.
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يجد ديشامب «49 عاماً» نفسه أمام فرصة أن يصبح ثالث شخص فقط يحرز كأس العالم لاعباً ومدرباً، بعد البرازيلي ماريو زاجالو، والألماني فرانز بيكنبارو.
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