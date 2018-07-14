زلاتكو: جاهزون لـ «حدث مزلزل»!

موسكو (رويترز)

أكد زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا أمس عدم وجود مخاوف من إصابات كبيرة قبل خوض نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام فرنسا اليوم، بعدما لعب فريقه ثلاث مباريات متتالية من 120 دقيقة، وسط ترقب البلد الصغير لحدث مزلزل. وقال داليتش إن المجموعة بأكملها جاهزة للنهائي، رغم غياب خمسة لاعبين عن مران أمس الأول.

وأبلغ الصحفيين «اليوم نهائي كأس العالم، يدرك اللاعبون ماذا يعني هذا، وما يسعدني أن أي لاعب سيخبرني إن لم يكن في أتم استعداد». وأضاف: لا نتمسك بحصص التدريب، لا توجد حاجة للتدريب، بل نحتاج للراحة والاسترخاء، توجد إصابات بسيطة، لكن أتمنى أن يجتازها الجميع اليوم، وسيكون كل اللاعبين على استعداد للعب.

وتابع قبل خوض أول نهائي لكرواتيا في بطولة كبرى: الفوز أو الخسارة اليوم سيكون حدثاً مزلزلاً، وهذا يمنحنا القوة والحافز.

وقال: ربما لا توجد لحظة أفضل من هذه في مسيرة لاعب أو مدرب، ومهما حدث سنكون سعداء، ونشعر بالفخر لأننا كنا نستحق هذا.