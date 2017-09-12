«صفقة ليما» تعيد لوس أنجلوس بعد 44 عاماً

ليما (د ب أ)

أقرت اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة البيروفية ليما، الخطة المقدمة من مدينة لوس أنجلوس الأميركية، والتي تتعلق بتنظيمها لدورة الألعاب الأولمبية 2028، بعد 44 عاما من تنظيمها لأولمبياد 1984.

وكانت المدينة الأميركية قد طالبت بالحصول على شرف استضافة أولمبياد 2024، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت منحها حق تنظيم النسخة التالية في 2028، بعد اتفاقها مع العاصمة الفرنسية باريس على استضافة نسخة الدورة الأولمبية في 2024

وقال رئيس لجنة التقييم في الجنة الأولمبية الدولية، باتريك باومان: لوس أنجلوس جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2028.

وأضاف باومان قائلاً: الخطة الجديدة ترتكز على الملف الجيد الذي تم تقديمه من أجل استضافة أولمبياد 2024، ولكنه في نفس الوقت، يتمتع بكل الضمانات اللازمة التي تبعث على الثقة، وتدفعنا للاتخاذ قرار بمنح شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية قبل موعدها بـ 11 عاماً.

وكانت لجنة التقييم برئاسة باومان قد قامت بدراسة الملف الجديد للوس أنجلوس في أواخر أغسطس الماضي.

وطبقاً للخطة المقدمة من لوس أنجلوس، ستكون جامعة كاليفورنيا مقراً للقرية الأولمبية، كما تمت الموافقة على المنشآت الرياضية المقترحة في الملف الأول الخاص باستضافة أولمبياد 2024.

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية أمس في ليما حول استضافة لوس أنجلوس لأولمبياد 2028 أن 83% من سكان هذه المدينة يساندون فكرة استضافة الدورة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لهذا المشروع على كافة المستويات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن استضافة لوس أنجلوس لأولمبياد 2024، خلال جلسة تاريخية للجنة الأولمبية الدولية اليوم، ستشهد أيضاً الإعلان عن فوز باريس بتنظيم أولمبياد 2024.