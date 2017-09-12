ستيفنز تقارع «المصنفات» في هونج كونج!

هونج كونج (د ب أ)

تشارك سلوان ستيفنز، الفائزة ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، في بطولة هونج كونج المفتوحة، لتنضم لحاملة اللقب كارولين فوزنياكي وفينوس ويليامز، والبريطانية جوانا كونتا، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والبولندية أجنيسكا رادفانسكا.

وتنطلق منافسات بطولة هونج كونج خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وقال كريس لاي مدير البطولة: بالتأكيد نحن سعداء لنرى انضمام سلوان للبطولة، ونتطلع إلى مجيئها لهونج كونج.

وأضاف: من الملهم أن نراها تعود من إصابة وأن تتعافى بشكل جيد لتفوز ببطولة كبرى. بالتأكيد هي نموذج يحتذى به داخل وخارج الملعب.

وأبدى المنظمون أيضاً سعادتهم لمشاهدة ويليامز «37 عاماً» تعود للمشاركة في البطولة، خاصة أنها كانت قد وصلت للدور قبل النهائي في 2015، كما أنها تريد تعويض خروجها من الدور الثاني من البطولة العام الماضي.

وقال لاي: الجدير بالذكر أيضاً أنه بعودة فينوس للبطولة، سوف تلعب اثنتان وصلتا للدور قبل النهائي في بطولة أميركا المفتوحة، في بطولة هونج كونج الشهر المقبل.

كما تشارك في البطولة أيضاً تشانج يونج يان التي فازت بلقب بطولة أميركا المفتوحة للزوجي، حيث توجت باللقب مع شريكتها مارتينا هينجيز الأحد الماضي.

وتشارك أيضاً 5 لاعبات من المصنفات الـ15 الأوائل في البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة.