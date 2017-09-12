«القرش الأبيض» يلهم الأطفال عشق السباحة

دبي (الاتحاد)

عقد الأميركي مايكل فيلبس، أسطورة رياضة السباحة والإيقونة العالمية الملقب بـ «القرش الأبيض»، لقاء خاصاًَ مع الأطفال والناشئين من مختلف الجنسيات في الدولة، من أجل إلهامهم عشق رياضة السباحة التي أبدع فيها وحصد من خلالها 23 ميدالية، بوصفه الرصيد الأعلى على الإطلاق على مر التاريخ لأي رياضي في دورات الألعاب الأولمبية.

جاء اللقاء خلال افتتاح فيلبس المتجر الرئيس لعلامة أندر آرمر في دبي مول، وخلال الحدث ألقى فيلبس، خطاباً ملهماً حول أهمية التفاني والتدريب لتحقيق الإنجازات.

كما أقيم تحد خاص على حلبة دبي للتزلج في دبي مول، وشهد اختباراً حقيقياً لقدرات الرياضيين المشاركين مع إقامة مع سلسلة من جولات واختبارات اللياقة المرهقة، التي تشمل الجري والتجديف وركوب الدراجات الهوائية والرفع المتكرر للكرة الحديدية.

وقال فيلبس: إنها فرصة رائعة أن أنضم إلى أندر آرمر لأقوم بافتتاح أحدث متاجرها في دبي، أن أشهد توسع هذه العلامة الرائعة من بلدتي الأم في بالتيمور، ماريلاند إلى دبي وجميع أرجاء العالم هو أمر مذهل، وإنه ليشرفني أن أكون جزءاً من قوة هذه العلامة وقدرتها على تمكين الرياضيين ودعمهم في كل مكان، ولقاء هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة عموماً والسباحة على وجه التحديد.