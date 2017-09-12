المجد في أبوظبي

محمد حامد (دبي)

أكد ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد، أن المجد الكروي الكبير ينتظر الفريق الملكي في أبوظبي، الذي يحل عليها ضيفاً للمشاركة في مونديال الأندية ديسمبر المقبل، وأشار النجم المدريدي، إلى أن تتويج الريال بدوري الأبطال في موسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية بنظامها الحالي، لن يكتمل إلا بتحقيق إنجاز تاريخي مشابه، وهو التتويج بمونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وحرص موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على محاورة ناتشو الذي قال: لدينا الفرصة لمواصلة صنع التاريخ على مستوى الأندية، لم يسبق لأي فريق الفوز توالياً بلقبين متتاليين لدوري أبطال أوروبا، وإلى الآن لم يتوج أي فريق مرتين توالياً بطلاً لكأس العالم للأندية، لدينا فرصة لوضع شعار ريال مدريد في القمة، خاصة أن لدينا مجموعة رائعة، ويجب علينا فقط أن نسير على الطريق الصحيح.

ولن يكون التتويج باللقب المونديالي للمرة الثانية على التوالي هو الإنجاز التاريخي الوحيد للملكي، في حال نجح في الظفر باللقب، بل يعادل رقم غريمه التاريخي برشلونة، الذي فاز بمونديال الأندية 3 مرات أعوام 2009 و 2011 و 2015، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة حتى الآن، وإذا فعلها الريال في أبوظبي فسوف يعادل رقم برشلونة، ومن المعروف أن هناك صراعاً ملتهباً بين الملكي والكتالوني لتحقيق الأرقام القياسية على المستويات كافة.

ريال مدريد يشارك في مونديال الأندية للمرة الرابعة، حيث سبق له الفوز باللقب عامي 2014 و2016، واحتل المركز الرابع في النسخة الافتتاحية للبطولة العالمية، كما سبق للريال الفوز بلقب كأس الإنتركونتيننتال أعوام 1960 و1998 و2002، وهي البطولة التي أصبح مونديال الأندية بديلاً عالمياً لها، فقد كانت بطولة الإنتركونتيننتال تقام بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، قبل أن تظهر فكرة كأس العالم للأندية عام 2000، وانطلقت نسختها الأولى بنظامها الحالي عام 2005، وفاز بها كورنثيانز البرازيلي، وحتى الآن لم يتمكن أي فريق من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية من الفوز بمونديال الأندية، فقد ظفر الأوروبيون به 9 مرات، وانتزعته أندية أميركا الجنوبية 4 مرات، كانت جميعها لأندية برازيلية.