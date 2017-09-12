ماثيو يقفز إلى المركز الـ 12 في «السباق إلى دبي»

جنيف (الاتحاد)

توج الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بلقب بطولة أوميجا الأوروبية للماسترز في نادي كرانس سور سيير للجولف في سويسرا، ليقطع خطوة كبيرة للتأهل والدفاع عن لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام نوفمبر المقبل في عقارات جميرا، بعدما تقدم للمركز الـ 12 على لائحة ترتيب (السباق إلى دبي) للجولة الأوروبية.

ونجح فيتزباتريك في الفوز بأول ألقابه في الجولة الأوروبية الموسم الحالي، وهو اللقب الرابع له في مسيرته في الجولة، ليعود صاحب الـ 23 عاماً إلى الواجهة مجدداً بعد تألقه وفوزه العام الماضي بلقب بطولة موانئ دبي العالمية، ليحصد 450,000 نقطة نقلته من المركز الـ 30 إلى الـ 12 على لائحة الترتيب بمجموع 1,178,254 نقطة.

على الرغم من عدم فوزه في سويسرا إلى أن استطاع هند الحصول على 300,000 نقطة لإنهائه البطولة في المركز الثاني، وانتقل من المركز الـ55 إلى المركز الـ31 في (السباق إلى دبي)، رافعاً مجموع نقاطه إلى 762,270 نقطة، وعزز فرصة حجز مقعده في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وشارك الإنجليزي تيريل هاتون والباراجوياني فابريزيو زانوتي المركز الثالث، وفاز كل منهما على 152,010 نقطة، وتقدم هاتون من المركز الـ 45 إلى المركز الـ35 بينما قفز زانوتي من المركز الـ24 إلى المركز الـ21.