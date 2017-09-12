عبدالملك للاتحادات: 1000 يوم تبقت على «أولمبياد طوكيو»

رضا سليم (دبي)

أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن العد التنازلي على أولمبياد طوكيو 2020، قد دخل في دائرة الـ1000 يوم، والجميع يعرف أن الإعداد للأولمبياد يحتاج إلى سنوات طويلة من أجل مشاركة فعالية، والحصول على نتائج إيجابية وإنجازات؛ لذا على الاتحادات أن تعمل بشكل قوي في إعداد اللاعبين والمنتخبات الوطنية للوصول إلى بطاقة التأهل كمرحلة أولى من البحث عن إنجازات جديدة، قبل فوات الأوان.

وأضاف: نتمنى أن تنتهي اللجنة الأولمبية الوطنية من خططها وبرامج الإعداد الخاصة بالأبطال والمنتخبات التي ستخوض سباق التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وأيضاً إعداد اللاعبين الذين يتأهلون من خلال بطاقات الاتحادات الدولية، وعلينا أن نبدأ من الآن، بحثاً عن إنجازات للدولة، فقد حققنا ميدالية أولمبية واحدة عن طريق الجودو في الدورة الماضية، وعلينا أن نفكر في أكثر من ميدالية، وعلى الاتحادات الرياضية أن تعمل بكل جدية، وقوة من أجل الوصول للأهداف نفسها.

ووجه عبدالملك التهنئة إلى روضة السركال بطلة العالم للشطرنج تحت 8 سنوات، وقال: نبارك للبطلة روضة فوزها ببطولة العالم، وإلى اتحاد الشطرنج ونادي أبوظبي للشطرنج وكل المساهمين في الإنجاز الذي انتظرناه طويلاً منذ حقق سعيد أحمد سعيد بطولة العالم تحت 14 سنة في المكسيك عام 1981، وننتظر أن نجد روضة السركال في كل اتحاداتنا من أجل حصد بطولات عالمية للرياضة الإماراتية، ونأمل أن تكون ذهبية العالم بداية مبشرة هذا الموسم لمزيد من الميداليات العالمية للرياضة الإماراتية.

وأوضح: «الجميع يستعد لموسم رياضي جديد بعد انتهاء العام الأول من الدورة الانتخابية الجديدة، ونتمنى أن ينجح أبطالنا في إضافة مكاسب وإنجازات رياضة جديدة في هذا الموسم، ولا ننكر أنه في الدورة الماضية جميع الاتحادات اجتهدت وبعضها تجاوز سقف الطموح والبعض الآخر واجه تحديات كبيرة، ولكننا مدركون من خلال تواصلنا معهم أنهم قدموا كل ما لديهم، وإذا كانت هناك تحديات لا بد من العمل معاً في التغلب عليها».

وأضاف: اتحاد الجو جيتسو يعد من النموذج المثالي لعمل الاتحادات وقدوة وعلى بقية الاتحادات أن يسيروا في الاتجاه نفسه، خاصة أن وتيرة العمل داخل الاتحاد سواء على مستوى تنظيم البطولات المحلية والدولية أو على مستوى الإنجازات تتصاعد بشكل كبير، وهو ما ننتظره من الجميع من أجل وضع الرياضة الإماراتية في المقدمة على المستوى القاري والدولي.

وتابع: هناك تقييم علمي موجود لكل الاتحادات من خلال معايير واضحة، ومعتمدة، وهناك نتائج للتقييم، والقائمون على الاتحادات الرياضية يستحقون الشكر والتقدير على ما قدموه، وعملوا واجتهدوا وحققوا الطموحات، ولكن دائماً سقف الطموحات كبير، وهو ما نأمل تحقيقه في السنوات المقبلة.

وحول اللوائح الجديدة، قال: عقدنا الأسبوع الماضي الاجتماع قبل الأخير للانتهاء من إعداد اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية، وسننهى هذه اللائحة قريباً والتي سيتم إرسالها للاتحادات، مشيراً إلى أن بعض الاتحادات أرسلت لنا مشروع النظام الأساسي لها، وننتظر في البت في هذه اللوائح، وسننتقل إلى مرحلة بحث لكل لائحة من لوائح الاتحادات، ولكل اتحاد لائحة خاصة تتواقف مع اللوائح والمعايير الدولية، وسننهي كل ما يتعلق باللوائح مع نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن «الهيئة» بادرت بمنح موظفيها ساعتين في بداية الدوام للمدارس من أجل الوجود مع أولادهم في أول يوم دراسي، وهو نابع من دور الأسرة في تربية الأبناء وقناعة بأن البيت دائماً يكون وراء البيئة الصالحة التي يخرج منها الأبطال، وقد لاقت المبادرة استحساناً من الجميع.